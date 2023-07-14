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В России выросли рождаемость и смертность

В мае рождаемость выросла на 1,3%, число умерших — на 3,9% год к году, сообщил Росстат. Демографы объясняют майский рост календарным фактором
Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости
Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

В мае 2023 года в России умерли 152,7 тыс. человек — это на 5,7 тыс. (или 3,9%) больше, чем в том же месяце прошлого года, следует из данных Росстата.

Ранее прирост числа умерших год к году фиксировался в марте 2022-го — тогда он составил 5,1%. В апреле 2023 года Росстат сообщал о снижении количества смертей на 7,3% в годовом выражении, в марте — на 21,1%.

Младенческая смертность в целом по России снизилась на 10% в годовом выражении до 457 человек.

Также Росстат зафиксировал рост числа рождений. В мае 2023 года в России родилось 104,5 тыс. детей, что на 1,37 тыс. (или 1,3%) выше, чем в аналогичном месяце годом ранее. В последний раз увеличение количества рождений фиксировалось в январе 2023 года, оно составило 417 человек (или 0,4%) в годовом выражении.

В мае увеличение числа новорожденных отмечалось в 59 субъектах. Максимальные темпы прироста продемонстрировали Адыгея (плюс 29,3%), Ненецкий автономный округ (плюс 23,7%) и Магаданская область (плюс 21,5%). В то же время наибольшее снижение количества рождений показали Еврейская автономная область (минус 15,7%), Орловская и Томская области (минус 14,2% и 14,3% соответственно).

Увеличение смертности в мае произошло в 67 регионах страны. Наибольший прирост количества умерших был зафиксирован в Ингушетии (плюс 26,4%), Курганской области (плюс 16,8%), Бурятии (плюс 14,7%), а также Калининградской и Оренбургской областях (плюс 13,8 и 13,1% соответственно). Лидерами по снижению показателя стали Калмыкия (минус 15,8%) и Камчатский край (минус 7,6%).

Естественная убыль населения в мае составила 48,2 тыс. человек, что на 10% выше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. По итогам января—мая естественная убыль населения составила 264,3 тыс. человек против 246,8 тыс. в аналогичный период 2022 года.

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Календарный фактор

Смерти в России регистрируются органами ЗАГС в подавляющем большинстве случаев по рабочим будним дням, и в мае 2023 года было на два рабочих дня больше, чем в мае 2022 года (18 против 20), отметил демограф Алексей Ракша. По его мнению, динамика естественного движения населения в этом месяце была обусловлена в первую очередь календарным фактором.

«Апрель 2022 года был первым месяцем, когда ковидная смертность была почти не заметна. Однако в апреле 2023 года было на один рабочий день меньше, чем годом ранее, поэтому число умерших продолжало сокращаться. В мае было на два рабочих дня больше, то есть разница составила более 10%», — сказал Ракша. Аналогичным образом этот фактор повлиял на рост количества рождений.

По прогнозу эксперта, в июне число смертей продолжит снижение в годовой динамике и не превысит 138 тыс. случаев.

Месячная статистика рождений (как и смертей) оперативная, то есть показывает не фактическое количество событий, а количество их регистраций в органах ЗАГС за указанный период, подтвердил научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов.

По его мнению, одной из вероятных причин роста количества смертей может быть ослабление так называемого эффекта жатвы после пандемии коронавируса.

«Поскольку во время пандемии смертность была сосредоточена среди наиболее пожилых и особенно среди людей с ослабленным здоровьем, в тот период умерли многие пожилые люди с очень плохим состоянием здоровья, которые могли прожить еще несколько месяцев или лет. Без пандемии они были бы распределены относительно равномерно в 2022 и 2023 годах», — сказал он.

Теперь, судя по данным о смертности, мы вошли в период нормальной смертности и ее динамики, которые были характерны для России перед началом пандемии, отметил Ефремов.

Он считает, что данные о количестве рождений пока не свидетельствуют о смене тренда, но они могут быть началом некоторого замедления темпов снижения рождаемости, необходимо дождаться данных за летние месяцы, чтобы подтвердить или опровергнуть это, сказал эксперт.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
демография смертность Росстат рождаемость Адыгея ЕАО Ингушетия
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