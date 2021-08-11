Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 12:33
Футбольный клуб «Красава» блогера Савина вылетел из Кубка России Спорт, 21:04 Представитель депутата назвал фейком подарок в $1 млн чемпиону Олимпиады Спорт, 20:55 Биржевые цены на газ в Европе побили очередной рекорд Экономика, 20:49 Один из лучших баскетболистов Лиги ВТБ расторг контракт с «Химками» Спорт, 20:44 Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о «власти от Бога» Политика, 20:37 Сооснователей Finiko объявили в розыск Общество, 20:35 В Ленобласти задержали сбежавших из здания суда братьев Общество, 20:09 Бывший одноклубник Месси назвал его переезд во Францию новым уровнем Спорт, 20:08 Мишустин поставил дедлайн по предложениям о налоговом режиме на Курилах Политика, 19:35 Прибыль Новикомбанка по РСБУ за первое полугодие составила ₽5,9 млрд Пресс-релиз, 19:34 Карпин поблагодарил премьер-лигу за перенос матчей ради сборной Спорт, 19:28 Тренер выигравшего два золота пловца раскрыл его планы после Олимпиады Спорт, 19:23 Примаков призвал Казахстан отреагировать на действия националистов Политика, 19:16 Вышел трейлер сериала «Кликбейт» от Netflix и создателя «Машиниста» Стиль, 19:14
Экономика ,  
0 

Биржевые цены на газ в Европе побили очередной рекорд

Стоимость газа в Европе обновила максимум, поднявшись в ходе торгов 11 августа до $569. Цены выросли в том числе на фоне аварии на заводе «дочки» «Газпрома» под Новым Уренгоем
«Газпром» GAZP ₽290,21 +0,55% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽1 706,8 -0,35% Купить
Фото: nord-stream2.com
Фото: nord-stream2.com

Цены на газ в Европе обновили рекорд на торговой сессии 11 августа. Стоимость сентябрьского фьючерса на газовом хабе TTF (самого ликвидного хаба Европы) приблизилась к $570 за 1 тыс. куб. м, со ссылкой на данные торгов сообщило «РИА Новости».

На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла $548, в течение дня она достигла $569.

Цены на газ на форвардном рынке начали расти в прошлом году. Год назад средняя за день цена фьючерса составляла около $150,6 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, за год цена газа увеличилась в 3,6 раза. С начала июня, когда цена фьючерса была около $316,8, показатель вырос почти в 1,8 раза.

«Газпром» возобновил подачу сырья на завод в Новом Уренгое после пожара
Бизнес
Фото:Газпром добыча Уренгой

Спотовые цены также растут. Цена на споте TTF по контракту «на день вперед» 11 августа достигала $542,1 за 1 тыс. куб. м. Средняя в августе спотовая цена составляет $511 против $89 в этом же месяце в прошлом году.

Цены на газ в Европе бьют рекорды на фоне отказа «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и по газопроводу Ямал — Европа. Рост продолжился и в связи с аварией на заводе «дочки» «Газпрома» под Новым Уренгоем. В ночь на 5 августа на нем произошел пожар, его тушили сутки. Предприятие занимается первичной переработкой газового конденсата, организацией его транспортировки в магистральный конденсатопровод Уренгой — Сургут и производит нефтепродукты.

После сообщений о пожаре прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа снизилась вдвое, до 1 млн куб. м в час. К утру 10 августа показатель поднялся до 1,8 млн куб. м в час, но затем он вновь упал до 1,5 млн куб. м в час, сообщал ТАСС.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

В «Газпром Экспорте» заявили, что продолжают выполнять все заявки по обязательствам перед европейскими потребителями в полном объеме. «Используются доступные возможности и маршруты поставок газа для обеспечения заявок», — сообщили в компании.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Людмила Подобедова
цены на газ Европа Биржа
Материалы по теме
Минэнерго попросило бизнес снизить экспорт сжиженных газов
Экономика
«Газпром» возобновил подачу сырья на завод в Новом Уренгое после пожара
Бизнес
Цены на газ в Европе превысили $540 после пожара у «дочки» «Газпрома»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter