Биржевые цены на газ в Европе побили очередной рекорд

Стоимость газа в Европе обновила максимум, поднявшись в ходе торгов 11 августа до $569. Цены выросли в том числе на фоне аварии на заводе «дочки» «Газпрома» под Новым Уренгоем

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Цены на газ в Европе обновили рекорд на торговой сессии 11 августа. Стоимость сентябрьского фьючерса на газовом хабе TTF (самого ликвидного хаба Европы) приблизилась к $570 за 1 тыс. куб. м, со ссылкой на данные торгов сообщило «РИА Новости».

На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла $548, в течение дня она достигла $569.

Цены на газ на форвардном рынке начали расти в прошлом году. Год назад средняя за день цена фьючерса составляла около $150,6 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, за год цена газа увеличилась в 3,6 раза. С начала июня, когда цена фьючерса была около $316,8, показатель вырос почти в 1,8 раза.

Спотовые цены также растут. Цена на споте TTF по контракту «на день вперед» 11 августа достигала $542,1 за 1 тыс. куб. м. Средняя в августе спотовая цена составляет $511 против $89 в этом же месяце в прошлом году.