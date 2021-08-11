Биржевые цены на газ в Европе побили очередной рекорд
Цены на газ в Европе обновили рекорд на торговой сессии 11 августа. Стоимость сентябрьского фьючерса на газовом хабе TTF (самого ликвидного хаба Европы) приблизилась к $570 за 1 тыс. куб. м, со ссылкой на данные торгов сообщило «РИА Новости».
На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла $548, в течение дня она достигла $569.
Цены на газ на форвардном рынке начали расти в прошлом году. Год назад средняя за день цена фьючерса составляла около $150,6 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, за год цена газа увеличилась в 3,6 раза. С начала июня, когда цена фьючерса была около $316,8, показатель вырос почти в 1,8 раза.
Спотовые цены также растут. Цена на споте TTF по контракту «на день вперед» 11 августа достигала $542,1 за 1 тыс. куб. м. Средняя в августе спотовая цена составляет $511 против $89 в этом же месяце в прошлом году.