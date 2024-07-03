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Индия импортировала рекордный объем нефти Urals в июне

Экспорт российской нефти Urals в Индию в июне достиг рекордных 1,6 млн б/с
Индия в июне импортировала рекордный объем российской нефти Urals — 1,6 млн барр. в сутки, сообщает Kpler. Общий объем поставок нефти из России показал второй по величине результат за всю историю — 2,13 млн барр. в сутки
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Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Поставки российской нефти марки Urals в Индию в июне обновили исторический максимум, достигнув 1,6 млн барр. в сутки (барр./сут.), говорится в обзоре аналитической компании Kpler (есть у РБК). Показатель вырос на 13% к июню прошлого года и на 2,2% к маю, в котором был установлен предыдущий рекорд.

При этом в целом импорт российской нефти Индией в июне показал второй по величине результат за всю историю наблюдений — 2,13 млн барр./сут. Выше он был только в мае 2023 года, в котором составил 2,15 млн барр./сут. «Объем 2,13 млн барр./сут. эквивалентен отгрузке трех танкеров Aframax в день и составляет 45% всего индийского импорта», — указано в обзоре.

В то же время импорт дальневосточных сортов нефти из России, таких как ESPO (ВСТО) или Sokol, возобновившийся после небольшого перерыва, «остается ниже, чем в среднем в 2023 году», отмечают в Kpler. В июне поставки ESPO в адрес индийских НПЗ составили 103 тыс. барр./сут., а Sokol — 51 тыс. барр./сут. против в среднем 107 тыс. и 152 тыс. барр./сут. соответственно в те месяцы, в которых в 2023 году велись поставки.

Впервые с апреля 2023 года индийская Reliance стала крупнейшим покупателем российской нефти, импортировав 545 тыс. барр./сут. Таким образом, компания в июне обогнала IOC, которая обычно была главным импортером сырья из России. Подавляющее большинство из этого объема пришлось именно на марку Urals.

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Фото:Russian Look / Global Look Press

«Urals больше подходит для индийских НПЗ, которые одни из самых глубоких в плане нефтепереработки. Кроме того, безусловно, большую роль играет цена. ВСТО продается со скидкой $1 к баррелю Brent, а Urals стабильно на $2–3 за баррель дешевле. При этом объемов Urals больше, и он не так скупается Китаем, как ВСТО», — прокомментировал ситуацию в разговоре с РБК глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.

Между тем в конце мая агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что Reliance подписала годовой контракт с «Роснефтью» о покупке в рублях как минимум 3 млн барр. нефти в месяц, в основном сорта Urals. Переход на оплату в рублях с иностранными партнерами является ответом России на западные санкции, отмечалось в материале. «Роснефть» на запрос агентства ответила, что «Индия является стратегическим партнером нефтяной компании», но добавила, что не комментирует конфиденциальные соглашения с партнерами.

Поскольку Индия увеличивает импорт более тяжелой российской нефти, НПЗ страны требуются легкие сорта, чтобы уравновесить плотность перерабатываемых объемов. «Ответом на это стала сланцевая нефть США. В июне Индия импортировала из США более 370 тыс. барр./сут., что является самым высоким показателем с января 2023 года. Причем подавляющее большинство пришлось на сорт WTI Midland», — говорится в обзоре.

При этом больше всего из-за роста поставок российской нефти «пострадали» саудовские объемы, отмечают в Kpler. Как подтверждение, «июньский импорт из Саудовской Аравии составил всего 430 тыс. барр./сут., что является самым низким показателем с января 2014 года». Главная причина заключается в разнице в цене: если Urals продается со скидкой $3–4 за баррель к сорту Dubai, то среднесернистая нефть из Саудовской Аравии — с премией примерно $3 за баррель. Таким образом, разница между сортами составляет $6–7.

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Фото:Shutterstock

Поставки из Ирака, который также является одним из основных экспортеров нефти в Индию, в июне составили почти 800 тыс. барр./сут. Это минимум с февраля 2024 года, но не рекордно низкий уровень, отмечается в обзоре. Тем не менее со стороны индийских НПЗ в июне наблюдался более слабый интерес к иракскому среднесернистому сорту Basrah Medium. «Интерес к тяжелому сорту Basrah Heavy был довольно стабилен, но, кажется, все, что конкурирует с Urals, в настоящее время ему проигрывает», — заключают в Kpler.

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Татьяна Киселева
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