Индия импортировала рекордный объем нефти Urals в июне

Индия в июне импортировала рекордный объем российской нефти Urals — 1,6 млн барр. в сутки, сообщает Kpler. Общий объем поставок нефти из России показал второй по величине результат за всю историю — 2,13 млн барр. в сутки

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Поставки российской нефти марки Urals в Индию в июне обновили исторический максимум, достигнув 1,6 млн барр. в сутки (барр./сут.), говорится в обзоре аналитической компании Kpler (есть у РБК). Показатель вырос на 13% к июню прошлого года и на 2,2% к маю, в котором был установлен предыдущий рекорд.

При этом в целом импорт российской нефти Индией в июне показал второй по величине результат за всю историю наблюдений — 2,13 млн барр./сут. Выше он был только в мае 2023 года, в котором составил 2,15 млн барр./сут. «Объем 2,13 млн барр./сут. эквивалентен отгрузке трех танкеров Aframax в день и составляет 45% всего индийского импорта», — указано в обзоре.

В то же время импорт дальневосточных сортов нефти из России, таких как ESPO (ВСТО) или Sokol, возобновившийся после небольшого перерыва, «остается ниже, чем в среднем в 2023 году», отмечают в Kpler. В июне поставки ESPO в адрес индийских НПЗ составили 103 тыс. барр./сут., а Sokol — 51 тыс. барр./сут. против в среднем 107 тыс. и 152 тыс. барр./сут. соответственно в те месяцы, в которых в 2023 году велись поставки.

Впервые с апреля 2023 года индийская Reliance стала крупнейшим покупателем российской нефти, импортировав 545 тыс. барр./сут. Таким образом, компания в июне обогнала IOC, которая обычно была главным импортером сырья из России. Подавляющее большинство из этого объема пришлось именно на марку Urals.

«Urals больше подходит для индийских НПЗ, которые одни из самых глубоких в плане нефтепереработки. Кроме того, безусловно, большую роль играет цена. ВСТО продается со скидкой $1 к баррелю Brent, а Urals стабильно на $2–3 за баррель дешевле. При этом объемов Urals больше, и он не так скупается Китаем, как ВСТО», — прокомментировал ситуацию в разговоре с РБК глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.

Между тем в конце мая агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что Reliance подписала годовой контракт с «Роснефтью» о покупке в рублях как минимум 3 млн барр. нефти в месяц, в основном сорта Urals. Переход на оплату в рублях с иностранными партнерами является ответом России на западные санкции, отмечалось в материале. «Роснефть» на запрос агентства ответила, что «Индия является стратегическим партнером нефтяной компании», но добавила, что не комментирует конфиденциальные соглашения с партнерами.

Поскольку Индия увеличивает импорт более тяжелой российской нефти, НПЗ страны требуются легкие сорта, чтобы уравновесить плотность перерабатываемых объемов. «Ответом на это стала сланцевая нефть США. В июне Индия импортировала из США более 370 тыс. барр./сут., что является самым высоким показателем с января 2023 года. Причем подавляющее большинство пришлось на сорт WTI Midland», — говорится в обзоре.

При этом больше всего из-за роста поставок российской нефти «пострадали» саудовские объемы, отмечают в Kpler. Как подтверждение, «июньский импорт из Саудовской Аравии составил всего 430 тыс. барр./сут., что является самым низким показателем с января 2014 года». Главная причина заключается в разнице в цене: если Urals продается со скидкой $3–4 за баррель к сорту Dubai, то среднесернистая нефть из Саудовской Аравии — с премией примерно $3 за баррель. Таким образом, разница между сортами составляет $6–7.

Поставки из Ирака, который также является одним из основных экспортеров нефти в Индию, в июне составили почти 800 тыс. барр./сут. Это минимум с февраля 2024 года, но не рекордно низкий уровень, отмечается в обзоре. Тем не менее со стороны индийских НПЗ в июне наблюдался более слабый интерес к иракскому среднесернистому сорту Basrah Medium. «Интерес к тяжелому сорту Basrah Heavy был довольно стабилен, но, кажется, все, что конкурирует с Urals, в настоящее время ему проигрывает», — заключают в Kpler.