Мэр Вашингтона заявила об опустошении спецфонда из-за Дня независимости

В специальный фонд для обеспечения безопасности на мероприятиях в Вашингтоне не были возмещены деньги еще со времен инаугурации Трампа. Масштабное празднование Дня независимости 4 июля истощило фонд, указала мэр столицы США

Мюриэль Баузер (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Инициированное президентом США Дональдом Трампом празднование Дня независимости, получившее название «Салют Америке», обошлось Вашингтону в $1,7 млн и истощило специальный фонд, предназначенный для обеспечения безопасности столицы во время государственных мероприятий. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на письмо мэра Вашингтона Мюриэль Баузер.

В своем письме она указывает, что фонд опустошен, и к концу сентября его дефицит составит $6 млн. Баузер добавила, что $7,3 млн, потраченные на инаугурацию Трампа в 2017 году, так и не были возвращены фонду, а также потребовала полностью возместить средства.

«Мы просим вашей помощи, чтобы гарантировать жителям Вашингтона, что им не придется покрывать миллионы долларов федеральных расходов, и чтобы мы могли поддерживать наши высокие стандарты защиты на мероприятиях», — подчеркивается в письме.

Баузер добавила, что конгресс за последние годы выделил фонду только $13 млн, тогда как ежегодные расходы фонда составляют около $16,5 млн. При этом, указала мэр, имели место незапланированные масштабные мероприятия, в частности похороны Джорджа Буша-старшего.