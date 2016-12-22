Силуанов рассказал о роли регионов в финансировании майского указа

Федеральный центр в первое время возьмет на себя расходы на реализацию нового майского указа, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. В целом на регионы и муниципалитеты придется половина трат, необходимых на его выполнение

Антон Силуанов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Расходы на национальные проекты в рамках нового майского указа лягут не на регионы, а на федеральный центр, по крайней мере в первое время. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании общественного совета Минфина, передает корреспондент РБК.

Силуанов сообщил, что «буквально вчера в правительстве было совещание» о распределении расходов на указ между регионами и федеральным центром. «Пока все эти средства сконцентрированы на федеральном уровне. Мы обсуждали, что с 2019 года Федерация возьмет на себя в полном объеме ресурсное обеспечение целей и задач, обозначенных в национальных проектах, потому что, если мы сейчас будем передавать какие-то объемы финансовой помощи, или забирать обязательства из регионов в федеральный центр, или передавать налоги, все может разъехаться. Поэтому пока мы видим в начале реализацию нацпроектов [финансирование] из федерального центра», — сказал Силуанов.

Окончательно принятых нацпроектов пока нет, напомнил Силуанов, но в первый год федеральный центр обеспечит эти расходы «в полном объеме». «Потом можем смотреть, централизовать часть расходов на неработающее население у субъектов РФ, передать какие-то налоги. Но сначала нужно четко определиться по объему обязательств регионов. Пока у нас четкого понимания нет. Скорее всего, по оценкам, около половины из дополнительного ресурса — это те задачи, которые будут реализовываться на региональном и местном уровнях», — добавил первый вице-премьер.

Новый майский указ президента Владимира Путина, подписанный вскоре после его инаугурации, включает 12 приоритетных проектов, которые правительство должно разработать или скорректировать до 1 октября. Это демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, а также экспорт. Расходы на реализацию этого плана составят 8 трлн руб. в следующие шесть лет.

О риске негативного влияния прошлых майских указов (2012 года) на бюджеты регионов говорили эксперты. О «разбалансировке» бюджетов субъектов, которая привела к необходимости оказывать регионам дополнительную поддержку из федерального центра, заявлял и премьер-министр Дмитрий Медведев. При новом майском указе, впрочем, эффект для региональных бюджетов должен быть не таким негативным, так как Минфин будет более своевременно реагировать на эти вопросы, оценивая возможности по расходам у каждого региона, говорил РБК старший директор Fitch Владимир Редькин.

Однако, по предварительным данным, заложенных сейчас ресурсов на выполнение майского указа «будет недостаточно», заявлял глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отмечал, что правительство пока не определилось с «распределением приоритетов», а средства, выделенные на финансирование указа, «не распределены по направлениям, национальным программам».