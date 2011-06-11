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Н.Азаров: Газовый договор Украины с Россией не вечен
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Н.Азаров: Газовый договор Украины с Россией не вечен
Экономика, 11 июн 2011, 01:36
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Н.Азаров: Газовый договор Украины с Россией не вечен
Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна "не будет иметь вечно" газовый договор с Россией. "Наступит момент, когда мы его расторгнем и поэтому лучше рано или поздно договориться о нормальных составляющих этого контракта", – заявил глава правительства в эфире Первого национального канала.

"Поэтому никаких уступок мы не просили. Мы говорили только о равноправном подходе, который должен распространяться на все европейские страны, в том числе и на Украину. Я глубоко убежден, что рано или поздно мы этот подход найдем", - добавил украинский премьер.

В то же время, Н.Азаров отметил, что переговоры с главой правительства РФ Владимиром Путиным прошли "позитивно". "Главный результат переговоров позитивный. Премьер-министр России согласился с тем, что формула в этом контракте дает для Украины цены на газ выше, чем у наших соседей", – подчеркнул он.

При этом он сослался на разницу в официальных данных о цене на газ, представленных правительствами РФ и Украины. "У меня были одни данные, которое предоставило министерство топлива и энергетики. Владимир Владимирович оперировал другими данными - это вполне естественно. Поэтому мы договорились не откладывать дело на долгий срок, а в ближайшее же время прояснить ситуацию, связанную с таким разночтением подходов", - заявил Н.Азаров.

Ранее В.Путин, говоря о формуле цены на газ и транзит газа для Украины, отметил, что она не отличается от формулы для других европейских стран. "Формула цены на природный газ для всех наших партнеров в Европе универсальна. Украинская сторона предлагает ее изменить и заложить в нее другие компоненты, но мы не можем закладывать разные компоненты для разных стран. Мы формулу не пишем, цена колеблется в соответствии с мировым рынком", - заявил российский премьер.

Глава Газпрома Алексей Миллер, в свою очередь, довольно жестко прокомментировал желание украинских коллег скорректировать газовые договоренности РФ и Украины, сказав, что Газпром по-прежнему не намерен менять формулу цены на газ для Украины и привязывать ее к другим видам энергоносителей. При этом он напомнил о текущих тенденциях на газовом рынке. По его словам, в период с начала 2011г. по настоящее время в сравнении с аналогичным периодом 2010г. экспорт газа в украинском направлении вырос на 22%. "Это самым непосредственным образом сказывается на доходах Украины", - сказал А.Миллер.

Теги: Украина , европейская страна
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