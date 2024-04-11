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Юристы заявили о «портфеле паспортов» у богатых американцев для переезда

CNBC: богатые американцы создают «портфели паспортов» на случай побега из США
Богатые американцы стали чаще получать еще одно гражданство, среди самых популярных новых стран — Португалия, Мальта, Греция и Италия. Это страховка от неопределенности, считают в юридической фирме Henley&Partners
Фото: Tatjana Meininger / Fotodom / Shutterstock
Фото: Tatjana Meininger / Fotodom / Shutterstock

Члены богатых американских семей стали чаще получать второе и последующие гражданства, тем самым они создают «портфели паспортов», сообщает CNBC со ссылкой на данные юридической фирмы Henley&Partners, специализирующейся на подобного рода услугах.

«Если я богат, я бы хотел застраховаться от уровней волатильности и неопределенности. Богатые люди хорошо понимают идею диверсификации того, во что они инвестируют. Нет смысла иметь одну страну гражданства и проживания, когда есть возможность реально разнообразить и этот аспект своей жизни», — сказал руководитель группы частных клиентов Henley&Partners Доминик Волек. Тем не менее, добавил он, паспорт США до сих пор остается «изумительным».

Самыми популярными странами для получения еще одного гражданства среди американцев стали Португалия, Мальта, Греция и Италия, сообщили в юридической фирме. Это объясняется программами «золотых виз». Так, в Португалии можно получить вид на жительство и гражданство, инвестировав €500 тыс. в фонд или в частный капитал; на Мальте «золотая виза» дается вложившим €300 тыс. в недвижимость.

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Фото:Kandl stock / Shutterstock

Среди причин получения американцами другого гражданства в Henley&Partners назвали три:

  • упрощение путешествий (особенно в недружественные США страны);
  • повышение безопасности деловых поездок (например, из-за террористических угроз в отношении американцев);
  • упрощение трансграничных финансовых переводов или сделок внутри новой страны.

Кроме того, отдельным американцам нужен запасной вид на жительство на случай выхода на пенсию, другим — чтобы быть ближе к живущим за границей семьям, третьим — из-за образа жизни ввиду удаленной работы, кто-то получает новое гражданство из-за политики США.

«Мы все живем в нестабильные времена, не только в США, но и во всех странах мира. Кто знает, что произойдет дальше. На самом деле речь идет не только о плане B, но и о планах С и D», — заявил Волек.

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Фото:Peter Schickert / Global Look Press

В числе тех, кто в недавнем прошлом получили новое гражданство, CNBC называет сооснователя PayPal Питера Тиля (состояние по версии Forbes $7,1 млрд) — он получил новозеландский паспорт — и бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта ($23,2 млрд) — собирается получить гражданство Кипра.

По прогнозам Henley&Partners, в этом году количество миллионеров, переехавших в другие страны, поставит новый рекорд — примерно 128 тыс. человек против 120 тыс. в прошлом году и 51 тыс. в 2013-м. В фирме отметили, что США остаются главным направлением для переезда: в 2023 году сюда перебрались 2,2 тыс. миллионеров, в этом году, как ожидается, их будет 3,5 тыс. Страной, которую чаще покидают богатые, является Китай — в прошлом году оттуда уехали 13,5 тыс. миллионеров.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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