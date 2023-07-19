В рейтинге «сильных» паспортов впервые за пять лет сменился лидер

Японский паспорт впервые за пять лет потерял лидерство в рейтинге Henley Passport Index, где документы ранжируются исходя из того, в какое количество стран мира их обладатели могут въехать без предварительного получения визы. Это следует из результатов исследования, основанного на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IAA).

Первое место рейтинга занял Сингапур: его граждане могут посещать 192 страны без визы или получив ее по прибытии. Второе место разделили Германия, Италия и Испания: их граждане имеют безвизовый доступ в 190 стран. Япония опустилась на третье место и делит строчку с Австрией, Люксембургом, Финляндией, Францией, Швецией и Южной Кореей: обладатели паспортов этих стран могут путешествовать без визы в 189 стран.

Россия оказалась на 49 месте рейтинга: у россиян есть возможность посещать без визы или в упрощенном порядке 115 стран. В числе прочих российский паспорт обошел украинский — он занял 30 строчку (146 стран). Последнее, 103-е место рейтинга занимает Афганистан, жители которого могут ездить без виз в 27 стран.

В H&P отметили, что за последнее десятилетие все страны постсоветского пространства начали пониматься в рейтинге. Так, количество безвизовых направлений в России выросло с 83 до 115, на Украине — с 64 до 146, в Грузии — с 56 до 117, в Казахстане — с 54 до 77, в Белоруссии — с 56 до79, в Азербайджане—с 51 до 69, в Армении—с 51 до 66, в Узбекистане — с 47 до 59.

H&P также составила список самых открытых стран мира, которые готовы пускать иностранных граждан без визы. Рейтинг возглавили одновременно 12 стран: Бурунди, Коморские Острова, Джибути, Гвинея-Бисау, Мальдивы, Микронезия, Мозамбик, Руанда, Самоа, Сейшельские Острова, Восточный Тимор и Тувалу.

Россия в этом перечне заняла 66 место и делит строчку с Брунеем: страны предоставляют право безвизового въезда гражданам 63 государств. Самыми закрытыми странами оказались Афганистан, Северная Корея, Папуа—Новая Гвинея и Туркменистан, которые никого не пускают без визы.