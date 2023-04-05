Глава РСПП допустил выплату бизнесом взносов в бюджет к осени

Параметры взноса в бюджет, который соберут с компаний, получивших прибыль благодаря конъюнктурным факторам рынка, еще обсуждаются. С учетом необходимости законодательного оформления взноса его выплата может начаться к осени

Александр Шохин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Первые платежи в рамках единовременного взноса российских компаний в бюджет могут начаться ближе к осени, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что, условно говоря, ближе к осени сами платежи могут быть осуществлены, потому что требуется законодательное оформление в рамках весенней сессии, ну, там просто, а дальше цикл принятия решений, связанных с налоговыми сборами, который предполагает, что они задним числом не вводятся», — объяснил он.

Шохин напомнил, что бизнесу удалось добиться того, чтобы эти взносы были оформлены не как «добровольное отчисление», а как часть налоговых платежей. «Бизнес сумел убедить правительство в том, что добровольности здесь быть не может и если вводить какие-то новые обязательные платежи, то только через Налоговый кодекс», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, РСПП пока не ознакомился с формулировкой поправок в Налоговый кодекс, по которым будет организован взнос. Процент, который компании должны будут внести в бюджет, пока еще обсуждается, окончательных параметров пока нет, отметил он.

«Процент, сумма, как я понял, производная от той суммы, которую называл министр, — 200–300 млрд руб. от формулы определения плательщиков, кого исключаем из этой формулы. Предварительно мы обсуждали эту тему. В частности, речь идет о том, чтобы МСП не включать в эту формулу и некоторые отрасли, которые обложены дополнительными налогами по другой схеме. В частности, речь идет о нефтегазовой отрасли и об угольной промышленности», — рассказал Шохин.

В феврале Шохин заявил РБК, что взнос будет рассчитан исходя из разницы между средними прибылями компаний по налоговому учету за 2021–2022 годы и два допандемийных года. Одним из обсуждаемых вариантов критериев для отбора компаний, которые проведут разовую выплату в бюджет, выступает среднее значение чистой или доналоговой прибыли за 2021–2022 годы выше 1 млрд руб., сообщал ранее источник РБК.