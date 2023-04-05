Глава РСПП допустил выплату бизнесом взносов в бюджет к осени

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 16:05
Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России Политика, 17:33
В Думу внесен проект об увеличении налогового вычета на учебу и лечение Политика, 17:33
Ваш контент украли. Что можно сделать и как снизить риски на будущее Pro, 17:28
Возле ТЦ на северо-востоке Москвы нашли более 20 гранат Общество, 17:26
Капитализация ведущих «золотых» стейблкоинов превысила $1 млрд Крипто, 17:23
Глава РСПП допустил выплату бизнесом взносов в бюджет к осени Бизнес, 17:19
Сильвио Берлускони вновь попал в больницу Политика, 17:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
СБУ обвинила экс-директора «Антонова» в халатности из-за утраты «Мрии» Общество, 17:15
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:12
Минфин дал минимальные премии на первых во втором квартале аукционах ОФЗ Инвестиции, 17:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:06
Сийярто счел «совершенно нереальными» разговоры о вступлении Киева в НАТО Политика, 17:03
Аналитики ГПБ назвали дивиденды триггером роста рынка во втором квартале Инвестиции, 17:01
Путин заявил о глубоком кризисе из-за поддержки США «цветных революций» Политика, 16:55
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Бизнес ,  
0 

Глава РСПП допустил выплату бизнесом взносов в бюджет к осени

Александр Шохин допустил выплату бизнесом взносов в бюджет к осени
Параметры взноса в бюджет, который соберут с компаний, получивших прибыль благодаря конъюнктурным факторам рынка, еще обсуждаются. С учетом необходимости законодательного оформления взноса его выплата может начаться к осени
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Первые платежи в рамках единовременного взноса российских компаний в бюджет могут начаться ближе к осени, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что, условно говоря, ближе к осени сами платежи могут быть осуществлены, потому что требуется законодательное оформление в рамках весенней сессии, ну, там просто, а дальше цикл принятия решений, связанных с налоговыми сборами, который предполагает, что они задним числом не вводятся», — объяснил он.

Шохин напомнил, что бизнесу удалось добиться того, чтобы эти взносы были оформлены не как «добровольное отчисление», а как часть налоговых платежей. «Бизнес сумел убедить правительство в том, что добровольности здесь быть не может и если вводить какие-то новые обязательные платежи, то только через Налоговый кодекс», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, РСПП пока не ознакомился с формулировкой поправок в Налоговый кодекс, по которым будет организован взнос. Процент, который компании должны будут внести в бюджет, пока еще обсуждается, окончательных параметров пока нет, отметил он.

«Процент, сумма, как я понял, производная от той суммы, которую называл министр, — 200–300 млрд руб. от формулы определения плательщиков, кого исключаем из этой формулы. Предварительно мы обсуждали эту тему. В частности, речь идет о том, чтобы МСП не включать в эту формулу и некоторые отрасли, которые обложены дополнительными налогами по другой схеме. В частности, речь идет о нефтегазовой отрасли и об угольной промышленности», — рассказал Шохин.

В феврале Шохин заявил РБК, что взнос будет рассчитан исходя из разницы между средними прибылями компаний по налоговому учету за 2021–2022 годы и два допандемийных года. Одним из обсуждаемых вариантов критериев для отбора компаний, которые проведут разовую выплату в бюджет, выступает среднее значение чистой или доналоговой прибыли за 2021–2022 годы выше 1 млрд руб., сообщал ранее источник РБК. 

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
налоги Бизнес РСПП
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Шохин сообщил о варианте регулярного взноса с прибыли компаний
Бизнес
Шохин раскрыл детали расчета нового взноса для бизнеса
Экономика
Дерипаска поддержал «неидеальное» решение по взносу бизнеса в бюджет
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter