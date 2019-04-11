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ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Россия подаст второй запрос, который ЕС уже не сможет заблокировать, и группа арбитров будет сформирована автоматически, сообщили РБК в Минэкономразвития. Первый запрос был подан в середине марта
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития России.

«Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы. Тогда группа будет учреждена автоматически, права блокировать это решение второй раз у ЕС не будет», — указали в пресс-службе.

Запрос на учреждение третейской группы в споре с ВТО был подан Россией еще 14 марта. Антидемпинговые меры действуют с августа 2016 года. Для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) пошлины установлены в размере 36,1%, для «Северстали» — 34%, для Магнитогорского металлургического комбината — 18,7%.

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Пошлины были введены Еврокомиссией не только в отношении холоднопрокатной стали из России, но и из Китая. Причиной стала жалоба Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer). Они обвинили российские и китайские компании в искусственном занижении цен на холодный прокат, используемый для производства автомобилей и бытовой техники. Антидемпинговые меры будут длиться до конца 2020 года, Россия направила иск в ВТО еще в начале 2017 года.

Президент США Дональд Трамп весной 2018 года своим распоряжением ввел тарифы на импорт стали и алюминия из всех стран, кроме Канады и Мексики. Пошлины на ввоз алюминия составили 10%, стали — 25%. В Минпромторге оценили потери России из-за ввозных пошлин в $3 млрд. «Северсталь» и НЛМП подали иски к США, Трампу и министру торговли Уилбуру Россу. Дочерние компании НЛМК не исключили, что покинут рынок, если США не отменят введенные против них тарифы.
Автор: Григорий Дубов
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Евросоюз, импорт, «Северсталь», алюминий, НЛМК, ввозные пошлины
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