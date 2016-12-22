Индексы Мосбиржи упали после предупреждения Трампа об ударе по Сирии

Основные фондовые индексы Московской биржи резко упали после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в сети Twitter сообщение, предлагающее России готовиться к ракетным ударам в Сирии.
«Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят красивые, новые и умные», — написал Трамп в своем Twitter.
За несколько минут после этого валютный индекс РТС упал примерно на 4,5%, опустившись с 1097 до 1047 пунктов и выйдя из зеленой зоны в красную. Одновременно с этим индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) упал примерно на 3%, также оказавшись в красной зоне.
К 14:30 мск значение индекса РТС составляло 1061,37 пункта, что на 2,7% ниже уровня закрытия торгов во вторник, значение индекса Мосбиржи — 2174,47 пункта (+0,03%).
В понедельник, 9 апреля, реагируя на решение Минфина США о внесении в санкционный список ряда российских компаний и бизнесменов индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация российского фондового рынка за день упала на 820 млрд руб.