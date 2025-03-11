Социологи оценили, сколько зарабатывает и тратит средний класс в России

В ВШЭ составили портрет городского среднего класса в России. В исследовании на основе опроса его представителей оценивается, сколько они зарабатывают, на что тратят деньги и от чего готовы отказаться в кризис

Фото: Владислав Шатило / РБК

Представители среднего класса в городах России зарабатывают в среднем 75 тыс. руб. в месяц, а ежемесячные расходы их семей составляют 83 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ под названием «Городской средний класс: основные черты и особенности потребительского поведения» (РБК ознакомился с работой).

Исследование основывается на онлайн-опросе, проведенном в рамках проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств» в июне 2024 года. Выборка составила 3 тыс. человек. Респондентов отбирали среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек по соответствию критерию высокого материального положения и как минимум еще одному критерию — наличию высшего образования или высокому социально-профессиональному статусу (ведение предпринимательской деятельности, работа по найму на руководящих должностях или в качестве квалифицированных специалистов). Материальное положение определялось на основе субъективной оценки респондентов (могут без затруднений купить бытовую технику вроде телевизора или холодильника, а также более обеспеченные, способные позволить себе еще больше).

Данные исследования нельзя интерпретировать так, что представители среднего класса «живут не по средствам», тратя больше, чем зарабатывают, подчеркивает одна из авторов работы, Алина Пишняк. Участники опроса говорили об основном источнике своих индивидуальных доходов, а в случае с расходами оценивали траты всей семьи. Доходы семьи, в свою очередь, могут включать в себя заработок других ее членов, пособия, пенсии и другие социальные выплаты и т.д., поясняет она.

Кто входит в средний класс в России

Если на основе исследования ВШЭ описать примерный портрет представителя среднего класса в российских городах, то это будет мужчина или женщина молодого и среднего возраста (с 25 до 55 лет). Подавляющее большинство из них (72%) имеют семью, у половины респондентов (48%) есть несовершеннолетние дети.

45% всех представителей среднего класса работают по найму в коммерческом секторе, еще 21% — в бюджетной сфере (в образовании, здравоохранении и госуправлении). О наличии своего бизнеса заявили 15% респондентов, 12% не работают, а еще 7% имеют какую-то другую занятость.

Предприниматели, как правило, имеют более высокий ежемесячный заработок — в среднем 86 тыс. руб., наемные работники фирм получают меньше — 78 тыс. руб., а бюджетники — 64 тыс. руб. В целом же заработок среднестатистического представителя среднего класса исследователи оценивают на уровне 75 тыс. руб. (имеется в виду заработок по основному месту занятости). Предприниматели демонстрируют также и более оптимистичные оценки перспектив своего материального положения. Так, среди них 36% ожидают его улучшения в ближайший год, тогда как среди работников по найму и бюджетников «оптимистов» лишь около 24%.

Зарплата на работе по найму является основным источником дохода у большинства респондентов — так ответил 81%. Каждый третий (34%) представитель среднего класса имеет доход от вкладов и ценных бумаг, а примерно каждый четвертый (23%) получает пенсию.

По данным Росстата, в 2024 году средняя зарплата работников организаций составила 87 952 руб. То, что средний доход представителей среднего класса ниже, чем средняя зарплата по стране, вполне естественно, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В средний класс на основе профессионального статуса входят работники бюджетной сферы (учителя, воспитатели детских садов, врачи и работники культуры с высшим образованием), а они, как правило, имеют невысокий доход. «Но это большое количество людей, которые формируют интеллектуальный костяк общества», — отмечает он. Кроме того, «когда применяется критерий наличия собственного бизнеса, надо помнить, что это может быть и малый, и микробизнес, где не всегда можно четко зафиксировать реальные доходы», указывает эксперт. «К тому же микробизнес — это, как правило, самостоятельная деятельность по оказанию услуг, и если они предоставляются в регионе со слабой экономикой, то и доход от такого бизнеса будет незначительный. Все укладывается в характер экономики, и какого-то когнитивного диссонанса тут нет», — говорит он.

Также Сафонов указывает, что большую роль в формировании средней зарплаты, которую оценивает Росстат, имеют высокодоходные группы работников, на которых приходится 33% фонда оплаты труда.

На что тратит деньги средний класс

Согласно результатам опроса, примерно 75% представителей среднего класса декларируют, что могут без проблем приобретать товары длительного пользования, но покупка автомобиля для них уже будет затруднительной. Могут позволить себе новый автомобиль, но при этом не считают, что совсем не стеснены в средствах, 19%, и только 6% заявляют, что могут ни в чем себе не отказывать.

Средние ежемесячные расходы домохозяйств среднего класса составляют 83 тыс. руб., следует из исследования. Для сравнения: если брать средние расходы всех российских семей, живущих в городах, то они составляют 63 тыс. руб. (по данным проведенной ВШЭ в 2024 году одной из волн опроса «Экономическое поведение домашних хозяйств»).

Если не учитывать базовые для всех траты на продукты питания, оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и покупку одежды и обуви, то наиболее распространенными для российского среднего класса статьями расходов являются:

оплата мобильной связи и интернета (такие траты были за предшествующий опросу год у 84%);

проезд в транспорте, топливо (74%);

лекарства (72%);

услуги по уходу за собой (65%);

питание вне дома, готовая еда (64%);

корм, товары и услуги для домашних животных (52%);

алкогольные напитки (50%).

Выплаты по долгам, кредитам и микрозаймам были в течение года у 26%, по ипотеке — у 21%.

Отдельное внимание авторы исследования уделяют расходам среднего класса, связанным с развитием человеческого капитала. Среди них преобладают траты на проведение времени вне дома (кроме заведений общепита) — 68% имели такие расходы за предшествующий опросу год, а также покупка билетов в театр, кино, музей, на концерты, спортивные мероприятия и т.п. — на это тратились 64%. Также распространены расходы на путешествия и отпуск вне дома и дачи (56%) и оплату медицинских услуг и полиса ДМС (56%).

Самые крупные расходы, связанные с развитием человеческого капитала, ожидаемо связаны с поездками и образованием, отмечается в исследовании. На туристические поездки и отпуск семьи среднего класса в среднем потратили за год 114 тыс. руб., при этом, как указывают авторы, разброс сумм в ответах был очень большой — от 10–20 тыс. до 1 млн руб. Профессиональное обучение взрослых обходилось домохозяйствам в среднем в 74 тыс. руб., а оплата образования детей — примерно в 50 тыс. руб.

Авторы отмечают, что приобретение товаров, не связанных с питанием, зачастую смещено у представителей среднего класса на период отпуска. «Самые значительные траты на одежду и обувь у 49% среднего класса приходятся именно на время отпуска и поездок. 47% также приобретают в этот период украшения, аксессуары и сумки. Наконец, абсолютное большинство (58%) указывают, что отпуск и поездки — время максимальных расходов на покупку гаджетов», — говорится в исследовании. Авторы объясняют это тем, что в отпуске у людей больше времени на выбор и поиск таких товаров, к тому же они могут ездить в регионы, где выбор товаров или цены на них лучше. Кроме того, шопинг для многих является формой отпускной активности. Вместе с тем 36% опрошенных указали, что периодически вынуждены работать во время отпуска или выходных.

Что средний класс будет делать при росте или просадке доходов

Участников опроса просили отметить статьи расходов, на которых они будут экономить, если их доходы снизятся на 20%, и, наоборот, те, на которые они планируют тратить больше в случае увеличения в 1,5 раза поступлений в семейный бюджет.

Так, в случае сокращения доходов представители среднего класса скорее будут урезать затраты на кафе и рестораны (так ответили 40%), бытовую технику, телевизоры, компьютеры (37%), одежду и обувь (36%), развлечения (30%) и отпуск (27%).

В топ-5 категорий, по которым респонденты планируют наращивать расходы в случае увеличения доходов, вошли: отпуск (41%), сбережения для крупных покупок (34%), одежда и обувь (34%), продукты питания (33%) и сбережения для других целей (25%). «Это говорит о скорее консервативной стратегии, направленной не на развитие, а на обеспечение ежедневных потребностей, необходимость отдыха, физического и эмоционального восстановления и сохранение средств для потребления в будущих периодах», — интерпретируют результаты авторы.

Тенденция последних лет скорее негативна с точки зрения экономического положения среднего класса, констатирует ведущий научный сотрудник института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Василий Аникин. «Мы видим рост реальных доходов в экономике, но он происходит за счет опережающего роста трудовых доходов рабочего класса по сравнению с доходами бюджетников социальной сферы. А средний класс крупных городов как раз формируется во многом из бюджетников — врачи, учителя, ученые всегда будут входить в ядро среднего класса. Их доходы растут не такими быстрыми темпами, как в среднем по стране», — отмечает он. По словам социолога, это «тревожная тенденция стагнации благополучия среднего класса» на фоне роста доходов в обществе.

Какие проблемы есть с определением среднего класса

Есть разные способы оценки среднего класса, доходный критерий часто используется в международных сравнениях экономистов — в качестве границы используется среднедушевой доход домохозяйства от 0,75 до 1,5 медианы, говорит Аникин. Есть и немонетарные подходы, позволяющие, например, выделять средний класс по трем срединным квинтилям (срединные 60%) в профессиональных и образовательных структурах. Также широко используется критерий самоидентификации. Например, в одной из недавних работ специалистов ВШЭ в качестве критерия выделения среднего класса использовано соотношение рисков и возможностей в различных сферах (материальное положение, потребление, работа, образование и инвестиции в себя). У среднего класса возможности превышают риски: даже при снижении дохода его представители сохраняют свою позицию в классе, так как остаются высококвалифицированными востребованными специалистами. «Если использовать такую логику, у нас может быть несколько средних классов, которые вместе могут охватывать около 60% населения, что соответствует стандарту развитых стран», — рассуждает Аникин.

По его мнению, российский средний класс можно сравнить скорее с германским или венгерским. «У нас, как и у них, широкие средние слои, относительно мало бедных и мало богатых. Но там средний класс стоит на ступень выше, то есть то, что у них является нормой среднего класса, так называемым средним классом, у нас будет «верхним средним классом», у которого возможности систематически превышают риски», — поясняет он. Если же сравнивать городской средний класс Москвы, он будет не сильно отличаться от среднего класса Германии, уверен социолог.

Сафонов считает некорректным оценивать средний класс по совокупности критериев высшего образования, социально-профессионального статуса и дохода. «По отдельности эти критерии адекватны, но если брать в совокупности, то это неправильно. Например, человек может не иметь высшего образования, но иметь высокодоходный бизнес. На мой взгляд, основным критерием для определения среднего класса должна быть связь между наличием высшего образования, работой по специальности и профессиональной квалификацией человека», — говорит он.

В 2023 году завкафедрой экономического факультета МГУ Андрей Клепач с соавторами предложили оценивать средний класс, учитывая социальные, экономические и поведенческие факторы. Расчеты в рамках этой концепции позволили отнести в России к «устойчивому среднему классу» в период 2019–2021 годов в среднем 4% населения, а к среднему классу «с высокой степенью вероятности» — еще около трети. В общей сложности при такой оценке средним классом в тот период могли считаться около 37% населения. В НИУ ВШЭ оценивали долю среднего класса в 2022 году на уровне 32%.