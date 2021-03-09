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Пандемия коронавируса ,  
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Reuters назвал проблемы при выплате «ковидных» $1,4 тыс. американцам

Американцы могут начать получать деньги уже на этой неделе, но с расширенными выплатами на детей могут возникнуть задержки: налоговая служба США должна будет проверить, проживают ли дети с родителями, это одно из условий выплат
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

С частью компенсационных выплат, которые должны поступить американцам в рамках плана по спасению экономики США, могут возникнуть проблемы, пишет Reuters.

В рамках антикризисных мер федеральные власти выделяют $1,9 трлн на борьбу с последствиями пандемии. На прошлой неделе законопроект одобрил сенат, теперь его должна утвердить палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Пакет помощи экономики подразумевает выплаты в размере $1,4 тыс. американским налогоплательщикам. По данным агентства, правительство сразу после подписания законопроекта Байденом сможет начать рассылку чеков. Их получателями должны стать около 160 млн домохозяйств.

Сенат одобрил план Байдена по спасению экономики на $1,9 трлн
Экономика
Фото:Senate Television via AP

Но если со стандартной «коронавирусной» выплатой проблем не ожидается, то с расширенными компенсациями для семей с детьми могут возникнуть задержки. Антикризисный пакет предполагает выплаты $3,6 тыс. на каждого ребенка до шести лет и по $3 тыс. на остальных несовершеннолетних.

Однако на эти деньги могут претендовать только родители, которые получают менее $75 тыс. в год каждый, а дети должны проживать вместе с ними не менее полугода. По словам сотрудницы Налогового управления США Нины Олсон, у ведомства могут возникнуть проблемы с проверкой факта проживания детей с родителями. Это, в свою очередь, может привести к задержкам получения денег.

Еще одна вероятная проблема связана с электронным способом начисления компенсационных выплат. Деньги в таком виде, а не в виде чеков должны поступать тем, у кого слишком маленький доход для подачи налоговой декларации, и бездомным. Отсутствие у них доступа в интернет также может привести к задержкам. Решить этот вопрос предполагается с помощью сотрудников специальных групп по работе с населением.

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Байден представил план по восстановлению экономики на $1,9 трлн
Экономика
Джо Байден

Байден представил собственный план спасения экономики США еще до своей инаугурации в середине января. Из $1,9 трлн около $400 млрд пойдет непосредственно на мероприятия по борьбе с пандемией и вакцинации населения, $1 трлн — на выплаты гражданам, остальные средства — на помощь предприятиям, которые сильнее других пострадали от COVID-19.

Американцы в рамках этого пакета получат по $1,4 тыс. в дополнение к $600, одобренных конгрессом еще в декабре. Таким образом, совокупный размер прямых выплат составит $2 тыс. на человека. Расширенные компенсации для семей с детьми будут перечисляться частями, по $250–300, в период с июля по декабрь текущего года.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус США выплаты
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