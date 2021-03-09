Reuters назвал проблемы при выплате «ковидных» $1,4 тыс. американцам

Американцы могут начать получать деньги уже на этой неделе, но с расширенными выплатами на детей могут возникнуть задержки: налоговая служба США должна будет проверить, проживают ли дети с родителями, это одно из условий выплат

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С частью компенсационных выплат, которые должны поступить американцам в рамках плана по спасению экономики США, могут возникнуть проблемы, пишет Reuters.

В рамках антикризисных мер федеральные власти выделяют $1,9 трлн на борьбу с последствиями пандемии. На прошлой неделе законопроект одобрил сенат, теперь его должна утвердить палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Пакет помощи экономики подразумевает выплаты в размере $1,4 тыс. американским налогоплательщикам. По данным агентства, правительство сразу после подписания законопроекта Байденом сможет начать рассылку чеков. Их получателями должны стать около 160 млн домохозяйств.

Но если со стандартной «коронавирусной» выплатой проблем не ожидается, то с расширенными компенсациями для семей с детьми могут возникнуть задержки. Антикризисный пакет предполагает выплаты $3,6 тыс. на каждого ребенка до шести лет и по $3 тыс. на остальных несовершеннолетних.