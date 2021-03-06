Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
В МЧС сообщили детали о пострадавшем при аварии на нефтепроводе в Югре Общество, 22:19 Путин выразил соболезнования родным и близким Валентина Курбатова Общество, 21:49 Косторная вернулась в группу Тутберидзе Спорт, 21:35 Пожар в акватории Оби после аварии на трубопроводе. Видео Общество, 21:35 Сенат одобрил план Байдена по спасению экономики на $1,9 трлн Экономика, 21:24 Эрлинг Холланд сделал дубль в первые 10 минут матча против «Баварии» Спорт, 21:13 «Динамо» вышло вперед в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина Спорт, 20:59 На реке Обь произошел пожар после утечки на трубопроводе Общество, 20:56 В Европарламенте предложили сделать Nord Stream 2 рычагом давления Бизнес, 20:46 Мурашко обсудил с ВОЗ включение «Спутника V» в одобренный список лекарств Общество, 20:38 Рублев вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме Спорт, 20:21 Турчинов объяснил потерю Крыма в 2014 году неготовностью армии Политика, 20:17 Медведев станет второй ракеткой мира Спорт, 20:08 Глава ДНР заявил о подготовке Киевом нового наступления в Донбассе Политика, 19:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сенат одобрил план Байдена по спасению экономики на $1,9 трлн

Пакет мер подразумевает прямые выплаты американцам в размере $1,4 тыс., а также поддержку местных властей и бизнеса. За документ проголосовали 50 сенаторов, против — 49. Республиканцы ранее предлагали сократить объем помощи
Фото: Senate Television via AP
Фото: Senate Television via AP

Сенат конгресса США одобрил пакет мер помощи национальной экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщает CNBC. На ее стимуляцию пойдут $1,9 трлн, план основан на программе, предложенной президентом Джо Байденом.

Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. При этом все республиканцы в верхней палате проголосовали против этой меры, а все демократы — за, уточняет USA Today. Один сенатор-республиканец — Дэн Салливан от штата Аляска — не присутствовал на голосовании.

Теперь документ отправят в палату представителей, которая должна будет его одобрить, затем — на подпись Байдену. Демократы ожидают, что законопроект будет принят до 14 марта.

Байден представил план по восстановлению экономики на $1,9 трлн
Экономика
Джо Байден

Байден представил пакет мер по стимулированию экономики США на $1,9 трлн в середине января, еще до вступления в должность президента. Часть этой суммы планируется выделить на борьбу с вирусом и кампанию вакцинации, часть — на оказание помощи населению. В частности, законопроект предполагает прямые выплаты американским гражданам по $1,4 тыс. на налогоплательщика. С учетом тех выплат, которые конгресс одобрил в декабре 2020 года в размере $600, граждане США получат по $2 тыс. Остальные деньги должны пойти на помощь местным властям, школам и предприятиям. При рассмотрении документа было внесено несколько поправок.

Президент призывал конгресс принять документ как можно скорее. Республиканцы предлагали урезать пакет поддержки до $600 млрд. По их мнению, большинство из денег, предлагаемых Байденом, пойдет на решение проблем, не связанных с восстановлением экономики после пандемии. Байден с их предложением не согласился.

По данным бюро экономического анализа Министерства торговли США, в 2020 году ВВП страны упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. В 1946 году падение составило 11,6%. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл считает, что на восстановление рынка труда в США, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса, могут потребоваться годы. В апреле прошлого года уровень безработицы в стране достиг максимума за весь период пандемии — 14,8%. К январю 2021 года показатель опустился до 6,3%.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье РБК Pro: как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg РБК Pro: когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы
Автор
Наталия Анисимова
Сенат Джо Байден экономика поддержка коронавирус
Материалы по теме
Палата представителей США одобрила план спасения экономики на $1,9 трлн
Экономика
ФРС предупредила о риске банкротств американских компаний
Экономика
Глава ФРС спрогнозировал «долгие годы» восстановления рынка труда в США
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter