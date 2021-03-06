Сенат одобрил план Байдена по спасению экономики на $1,9 трлн

Пакет мер подразумевает прямые выплаты американцам в размере $1,4 тыс., а также поддержку местных властей и бизнеса. За документ проголосовали 50 сенаторов, против — 49. Республиканцы ранее предлагали сократить объем помощи

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Сенат конгресса США одобрил пакет мер помощи национальной экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщает CNBC. На ее стимуляцию пойдут $1,9 трлн, план основан на программе, предложенной президентом Джо Байденом.

Законопроект поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. При этом все республиканцы в верхней палате проголосовали против этой меры, а все демократы — за, уточняет USA Today. Один сенатор-республиканец — Дэн Салливан от штата Аляска — не присутствовал на голосовании.

Теперь документ отправят в палату представителей, которая должна будет его одобрить, затем — на подпись Байдену. Демократы ожидают, что законопроект будет принят до 14 марта.

Байден представил пакет мер по стимулированию экономики США на $1,9 трлн в середине января, еще до вступления в должность президента. Часть этой суммы планируется выделить на борьбу с вирусом и кампанию вакцинации, часть — на оказание помощи населению. В частности, законопроект предполагает прямые выплаты американским гражданам по $1,4 тыс. на налогоплательщика. С учетом тех выплат, которые конгресс одобрил в декабре 2020 года в размере $600, граждане США получат по $2 тыс. Остальные деньги должны пойти на помощь местным властям, школам и предприятиям. При рассмотрении документа было внесено несколько поправок.