МАЭ предсказало замедление роста спроса на нефть в ближайшие пять лет

МАЭ предсказало замедление роста спроса на нефть в ближайшие пять лет

Торговые войны и нестабильная геополитическая ситуация замедляют на рост спроса на нефть и нефтепродукты в мире, пришло к выводу Международное энергетическое агентство. Тем не менее, до 2024 года спрос на нефть будет расти

Фото: Taylor Weidman / Bloomberg

Рост глобального спроса на нефть в ближайшие пять лет замедлится на фоне торговых разногласий и «беспорядочного» Brexit, прогнозируют эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом со ссылкой на подготовленный агентством доклад Oil 2019 пишет газета Finacial Times.

«Продолжающиеся торговые споры между основными державами и неорганизованный Brexit могут привести к снижению темпов роста международной торговли и спроса на нефть», — цитирует газета выводы организации.

Торговые войны уже ведут к замедлению потребления в Китае, где экономические настроения и так «не внушают оптимизма», пишет МЭА.

Несмотря на это, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти в среднем на 1,2 млн барр. в сутки, а к 2024 году составит 106,4 млн барр. в сутки (со 100,6 млн барр./сутки в 2019 году), говорится в сообщении на сайте МЭА. При этом значительный вклад в рост спроса на нефтепродукты внесут спрос на пластик и авиатопливо.