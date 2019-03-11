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Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
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МАЭ предсказало замедление роста спроса на нефть в ближайшие пять лет
Торговые войны и нестабильная геополитическая ситуация замедляют на рост спроса на нефть и нефтепродукты в мире, пришло к выводу Международное энергетическое агентство. Тем не менее, до 2024 года спрос на нефть будет расти
Фото: Taylor Weidman / Bloomberg

Рост глобального спроса на нефть в ближайшие пять лет замедлится на фоне торговых разногласий и «беспорядочного» Brexit, прогнозируют эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом со ссылкой на подготовленный агентством доклад Oil 2019 пишет газета Finacial Times.

«Продолжающиеся торговые споры между основными державами и неорганизованный Brexit могут привести к снижению темпов роста международной торговли и спроса на нефть», — цитирует газета выводы организации.

Торговые войны уже ведут к замедлению потребления в Китае, где экономические настроения и так «не внушают оптимизма», пишет МЭА. 

Несмотря на это, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти в среднем на 1,2 млн барр. в сутки, а к 2024 году составит 106,4 млн барр. в сутки (со 100,6 млн барр./сутки в 2019 году), говорится в сообщении на сайте МЭА. При этом значительный вклад в рост спроса на нефтепродукты внесут спрос на пластик и авиатопливо. 

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Кроме того, согласно прогнозу организации, к 2024 году США по экспорту нефти и нефтепродуктов впервые обгонят Россию и приблизятся по объему поставок к мировому лидеру — Саудовской Аравии. «На долю США придется 70% роста мировой добычи нефти и около 75% роста торговли СПГ в течение следующих пяти лет. Это потрясет международные топливные и энергетические рынки и будет иметь серьезные последствия для геополитики», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Для США объем экспорта к этой дате составит 4,7 млн барр. нефтепродуктов в сутки и почти 4 млн барр. нефти. Таким образом, совокупный экспорт США достигнет почти 9 млн барр. Значительный рост экспорта продемонстрируют также Бразилия, Ирак, Норвегия, ОАЭ и Гайана, уверены эксперты.

Прогнозируется, что объем предложения от стран, не входящих в ОПЕК, вырастет в перспективе до 2024 года на 6,1 млн барр./сутки — до 68,7 млн барр./сутки. Поэтому ОПЕК будет вынуждена будет сохранить ограничения на добычу нефти странами картеля на следующее десятилетие, отмечает Bloomberg. ​

В прошлом пятилетнем прогнозе МЭА указывало, что со значительным замедлением роста спроса на нефть мир столкнется в 2023 году. Тогда агентство отмечало, что для стимулирования роста предложения после 2020 года потребуются дополнительные инвестиции, поскольку отрасль не успеет оправится от «беспрецедентного» падения инвестиций в 2015–2016 годах.

Автор: Наталья Демченко
Теги: спрос на нефть, нефтепродукты, Прогноз, энергетика
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