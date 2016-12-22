МЭА оценило рост мирового спроса на нефть

Глобальный спрос на нефть увеличится в течение пяти лет на 6,9 млн барр. в сутки и составит 104,7 млн барр. в сутки, однако темпы роста к 2023-му снизятся. Такой прогноз дает в своем отчете Международное энергетическое агентство (МЭА). ​

Увеличению спроса будут способствовать экономический рост Азии и возрождение нефтехимической промышленности в Соединенных Штатах. Как уточняет агентство, «главным драйвером» спроса на нефть останется Китай.

«В течение следующих трех лет только Соединенные Штаты будут покрывать 80% мирового роста спроса, а Канада, Бразилия и Норвегия будут в состоянии покрыть остальную часть», — говорится в отчете.

По данным агентства, для стимулирования роста предложения после 2020 года потребуются дополнительные инвестиции, поскольку нефтяная промышленность не успеет оправится от «беспрецедентного» падения инвестиций в 2015–2016 годах.

В МЭА опасаются, что падение капитальных вложений в добычные проекты на 50% после 2014 года только начало отыгрываться. В прошлом году в новые проекты по всему миру было инвестировано $440 млрд, в 2018 году этот показатель останется примерно на том же уровне. При этом большая часть этих вложений сосредоточена на сланцевой добыче в США, в других регионах мира они снижаются.

Ранее организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) подсчитала, что в 2018 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,6 млн барр./сутки. В ОПЕК полагают, что ребалансировка рынка возможна благодаря «беспрецедентному уровню» соблюдения договоренностей ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.