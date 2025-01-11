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Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию

Азербайджан из-за проблем на месторождении Шах-Дениз приостановил поставки газа Сербии, заявил Вучич. До этого импорт из Азербайджана приостановила Болгария. BP Azerbaijan заявила о технической неисправности в подводной линии
Фото: Nikola Fific / Shutterstock
Фото: Nikola Fific / Shutterstock

Азербайджан утром 11 января уведомил Сербию о приостановке поставок газа из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, поэтому Белград больше не может рассчитывать на 1,7 млн куб. м, которые поступали ежесуточно, заявил сербский президент Александр Вучич на брифинге после переговоров с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Вермой.

«Тут говорится: «неизвестен и неясен период для восстановления поставок газа». Это значит, переведу вам на сербский язык, дорогой народ, мы с сегодняшнего дня начнем намного сильнее и больше расходовать собственные резервы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вучич выразил надежду, что в течение одного-двух месяцев азербайджанская сторона устранит проблемы. «Если это невозможно, рассчитывайте, что в ближайшие четыре месяца придется потратить от 2 до 2 с половиной, 3 миллионов резервов», — предупредил сербский президент (цитата по b92).

BP Azerbaijan сообщила, что в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha (SDA) и терминалом Сангачал была обнаружена техническая неисправность, идут работы по ее устранению. «По операционным причинам производство и экспорт с платформы SDA временно приостановлены, а сама платформа была безопасно остановлена», — цитирует компанию агентство Trend.

Болгария приостановила поставки газа из Азербайджана
Экономика
Фото:Александр Маливук / Shutterstock

7 января поставки природного газа из Азербайджана временно приостановила болгарская госкомпания «Булгаргаз», объяснив это техническими причинами. В «Булгаргазе» рассказали, что 6 января о приостановке уведомил поставщик по долгосрочному контракту с Азербайджаном. Ожидалось, что поставки возобновятся 11 января.

В декабре 2023 года Сербия, Болгария и Азербайджан открыли совместный газопровод для азербайджанского топлива в сербском Нише. Впоследствии по нему будут прокачивать также сжиженный природный газ (СПГ) из Греции.

Вучич обсуждал с Вермой ряд вопросов, в том числе санкции США против Naftna industrija Srbije (NIS) — крупнейшей энергокомпании на Балканах, 50% акций которой принадлежит «Газпромнефти», 29,87% — Сербии, 6,15% — «Газпрому». Накануне «Газпромнефть» и NIS в числе прочих попали под ограничения Вашингтона.

Сербский президент говорил о планах США ввести санкции в отношении NIS еще в декабре, назвав решение геополитическим. По словам Вучича, они могут вступить в силу 15 марта и создать серьезные проблемы для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Сербии. В связи с этим он собирается провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января) и после обсудить ситуацию с российским лидером Владимиром Путиным.

Вучич допускал, что Сербия выкупит доли в NIS у российских компаний.

Москва считает санкции незаконными.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Азербайджан Сербия Александр Вучич газ
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