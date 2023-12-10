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Экономика ,  
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Алиев рассказал о росте поставок азербайджанского газа в Европу

Алиев: Азербайджан за год поставил в Европу около половины экспорта газа
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

На Европу пришлось около половины газового экспорта Азербайджана в 2023 году, заявил президент страны Ильхам Алиев на открытии межсистемного газопровода Сербия — Болгария в сербском Нише, передает Report.az.

По его словам, в 2021 году экспорт газа в Европу составил чуть больше 8 млрд куб. м, а в 2023 году — около 12 млрд куб. м. Это примерно 50% от общего объема экспорта, подчеркнул Алиев. Президент добавил, что к 2027 году объем газа, направляемого в Европу, должен удвоиться, страна «уверенно идет к этой цели».

Азербайджан начал консультации по увеличению поставок газа в Европу
Политика
Ильхам Алиев

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу 31 декабря 2020 года. В Минэнерго республики сообщили, что с этим связано открытие новой страницы в развитии Азербайджана «как газовой страны».

Поставки азербайджанского газа в Европу рассчитаны на 25 лет и предусматривают экспорт более 10 млрд куб. м газа в год, из которых 8 млрд куб. м газа планируют поставлять в Италию, еще 2 млрд куб. м газа предусмотрено для Греции и Болгарии, а остальное — на «прилегающие рынки».

Теги
Персоны
Азербайджан Ильхам Алиев газ Европа
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана

24 декабря 1961 года

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