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Болгария приостановила поставки газа из Азербайджана

«Булгаргаз» по техническим причинам приостановил поставки природного газа из Азербайджана 7 января. Возобновление поставок ожидается 11 января. Запасы болгарская компания пополнила благодаря «гибкому соглашению» с турецкой BOTAS
Фото: Александр Маливук / Shutterstock
Фото: Александр Маливук / Shutterstock

Болгарская госкомпания «Булгаргаз» временно приостановила поставки природного газа из Азербайджана 7 января по техническим причинам. В заявлении компании говорится, что поставщик по долгосрочному контракту с Азербайджаном уведомил об этом 6 января. Ожидается, что поставки будут восстановлены 11 января.

Перерыв не привел к дополнительным расходам на покупку замещающего газа и не повлиял на рынок в регионе благодаря «гибкости соглашения» с турецкой BOTAS — в течение нескольких часов «Булгаргаз» обеспечил запас природного газа, отметили в компании.

«Подобные ситуации в очередной раз доказывают необходимость диверсификации источников и маршрутов поставок не только с целью достижения конкурентами условий и цен, но и обеспечения безопасности поставок при возможных технических проблемах», — сказано в сообщении.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

До весны 2022 года «Газпром экспорт» поставлял в Болгарию российский газ. Однако Болгария, как и ряд других европейских стран, отказалась платить за поставки в рублях, как того требовал указ президента России Владимира Путина.

Вскоре после этого «дочка» «Газпрома» уведомила Софию о прекращении поставок. В прошлом году «Булгаргаз» подал иск к «Газпром экспорту» о компенсации ущерба более чем на €400 млн в связи с прекращением поставок газа. В компании заявили, что до этого обращались к «Газпрому» для добровольного урегулирования претензий, однако российская сторона «не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса».

При этом транзит российского газа через Болгарию по «Балканскому потоку» (продолжение «Турецкого потока») продолжается. Газопровод ежегодно транспортирует почти 18 млрд куб. м газа. По подсчетам Bloomberg, с начала 2022 года Болгария заработала на транзите более $750 млн.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Болгария природный газ Азербайджан Botas
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