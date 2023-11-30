Ожидания россиян от пенсии на достойную жизнь выросли на ₽10 тыс.

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Среднестатистическому россиянину для поддержания качественной жизни на пенсии необходимо 59,2 тыс. руб., свидетельствуют результаты опроса «СберНПФ» (есть у РБК).

Россияне отвечали, каким ежемесячным доходом (в расчете на одного члена семьи) нужно обладать, чтобы поддерживать желаемое качество жизни после завершения карьеры. Доход, необходимый для этого, в среднем по стране составил 59,2 тыс. руб. В 2020 году опрошенные называли цифру 49,6 тыс. руб.

Самые высокие запросы оказались у москвичей и петербуржцев — на пенсии они хотели бы жить на 104 тыс. руб. и 83 тыс. руб. в месяц (против 65 тыс. и 54,5 тыс. в 2020 году). В других российских городах с населением свыше 500 тыс. человек необходимый размер пенсии оценили следующим образом:

Казань — 72,2 тыс. против 43,4 тыс. руб. в 2020 году.

Воронеж — 68,8 тыс. против 41,1 тыс. руб.

Самара — 66,7 тыс. и 45,1 тыс. руб.

Волгоград — 66 тыс. и 40,7 тыс. руб.

Краснодар — 65,3 тыс. и 44,1 тыс. руб.

Ростов-на-Дону — 63,9 тыс. и 42,7 тыс. руб.

Нижний Новгород — 63,3 тыс. и 44 тыс. руб.

Екатеринбург — 62,6 тыс. против 48,1 тыс. руб.

Новосибирск — 61,9 тыс. против 47,7 тыс. руб.

Челябинск — 60,5 тыс. против 45,2 тыс. руб.

Уфа — 58,4 тыс. и 47 тыс. руб.

Пермь — 57,1 тыс. и 46 тыс. руб.

Красноярск — 55,7 тыс. вместо 48,8 тыс. руб.

Омск — 46,1 тыс. вместо 41,3 тыс. руб.