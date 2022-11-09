Госдума на полгода перенесла введение акциза на сладкие напитки

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Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые переносят введение акциза на сладкие напитки с 1 января на 1 июля 2023 года. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о налоговых новациях, предназначенных для повышения наполняемости бюджета.

В рамках первого чтения предполагалось, что акциз на сахаросодержащие безалкогольные напитки составит 7 руб. за один литр с 1 января 2023 года. К таковым будут отнесены напитки, в которых содержание сахара или иных подслащивающих компонентов превышает 5 г на 100 мл.

Во втором чтении депутаты уточнили, что новации коснутся напитков, упакованных в потребительскую упаковку. Акциз с напитков, изготовленных и упакованных организациями, оказывающими услуги в сфере общепита, взиматься не будет. Дату введения акциза перенесли с 1 января на 1 июля 2023 года.

Также были уточнены подслащивающие вещества: сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром и мед.

Акциз также не будут взимать:

с алкогольной продукции крепостью более 0,5%, а также виноградного, плодового, медового, пивного и другого сусла, плодовых сброженных материалов и кваса с содержанием этилового спирта меньше 1,2% включительно;

пищевой продукции, прошедшей государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, за исключением тонизирующих напитков и напитков, где содержится двуокись углерода;

соков, морсов, сиропов, молока и молочной продукции, киселей или иных напитков на растительной основе, произведенных из зерен, злаковых, зернобобовых и масличных культур, кокоса, орехов или продуктов их переработки — за исключением тонизирующих напитков или напитков с двуокисью углерода.

Минфин заложил в доходы бюджета на 2023–2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки, выяснил ранее РБК. Средства, полученные от акциза, правительство планирует направлять на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков тогда говорил РБК, что индустрия не поддерживает эту инициативу. По его словам, отрасль представила межведомственной группе, которая обсуждала этот вопрос, информацию о том, почему применение этого инструмента может принести негативные последствия.

Введение налога на сахаросодержащие напитки обсуждается с 2016 года. Тогда Минфин предлагал ввести акциз на напитки с добавлением сахара или других подслащивающих компонентов в размере 5 руб. за 1 л. Министерство оценивало, что эта мера добавит бюджету доходы в размере 80 млрд руб за период 2017–-2019 годов. Инициативу поддержал Минздрав, увидев в ней эффективное экономическое средство для снижения распространенности сахарного диабета и ожирения.

Но тогда правительство от введения акциза отказалось: власти посчитали, что налог может болезненно ударить по отечественным производителям в период кризиса, в то время как другие страны Евразийского экономического союза будут поставлять на российский рынок дешевые продукты в рамках Таможенного союза.