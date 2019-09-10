США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой

США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой

Российская компания перепродает дороже купленную со скидкой венесуэльскую нефть, «выжимая» из страны деньги, сказал спецпредставитель США

Фото: Armando Franca / AP

Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Об этом передает корреспондент РБК.

«Да, «Роснефть» может [попасть под санкции]. [Но] мы еще не дошли до этой точки. «Роснефть» зарабатывала на Венесуэле деньги», — сказал он.

Абрамс пояснил, что российская компания якобы покупает у Каракаса нефть со скидкой, а затем перепродает по более высокой цене. По его словам, таким образом «Роснефть» одновременно и помогает властям Венесуэлы, и «выжимает» из страны деньги. «В какой-то момент мы будем вынуждены подумать об ответной реакции», — заключил спецпредставитель.

В «Роснефти» РБК заявили, что компания инвестировала в нефтегазовый сектор Венесуэлы задолго до санкций США и что все ее операции по поставкам проводятся в рамках заключенных ранее контрактов для возврата собственных вложений. «Угрозы введения санкций <...> можно расценивать со стороны американских властей как недобросовестную конкуренцию, направленную на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти», — добавили в российской компании.