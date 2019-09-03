«Денежная подушка» государства показала рекордный рост

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,92 +0,13 EUR Бирж. 73,23 -0,03 Brent 58,40 -0,26% USD Нал. 67,17 66,41 EUR Нал. 73,63 72,76 USD ЦБ 66,62 +0,13 EUR ЦБ 73,17 -0,21 EUR/USD 1,0944 -0,0023 BTC/USD Бирж. 10 401,00 +13,00 IMOEX 2 761,53 -0,41% RTSI 1 299,97 -0,71% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Селигдар ₽10 (+7,18%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,31%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Селигдар ₽10 (+7,18%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,31%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 66,62 (+0,13) Quote, 02 сен, 12:41
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 73,17 (-0,21) Quote, 02 сен, 12:41
Автора высказывания о «бичевне» отстранили от работы после критики Путина Политика, 10:17 Как «звездные самодуры» стали новой бедой Кремниевой долины — Bloomberg Pro, 10:11 В Одесской области 30 человек отравились шаурмой Общество, 10:09 Bitcoin вновь поднялся выше $10 тыс.: как отреагировали альткоины Крипто, 09:59 Розенбаум сообщил о своем состоянии после госпитализации Общество, 09:57 СК назвал имя причастного к обстрелу в Донбассе украинского военного Политика, 09:55 Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории Общество, 09:47 Главу МВД Грузии выдвинули в премьер-министры Политика, 09:40 В Москве на выходных ограничат продажу алкоголя Общество, 09:38 Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию школьников Общество, 09:35 Нурмагомедов заявил о подготовке к бою длиной в целую ночь Спорт, 09:31 Самое время: как пенсионеров учат информационной грамотности. Фотогалерея Экономика образования, 09:19  В аптеках «36,6» начнут продавать медицинские услуги Бизнес, 09:09 Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Pro, 09:08
Экономика ,  
0 
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
Денежные запасы российского госсектора в 2018 году выросли на рекордную сумму — $56 млрд, следует из данных Росстата и ЦБ. Это связано в первую очередь с увеличением валютных резервов федерального бюджета
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в 2018 году вырос на рекордные 3,87 трлн руб., что эквивалентно $56 млрд на конец прошлого года, следует из данных Росстата о национальных счетах за 2018 год, проанализированных РБК.

Для сравнения: в 2017 году валюта и депозиты госуправления выросли лишь на 380 млрд руб., то есть в 2018 году сумма увеличилась десятикратно.

3,9 трлн руб. прироста государственных депозитов — это рекорд за все время публикации этой статистики (с 2012 года, см. инфографику). В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.).

Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.

Экономика
Секретная часть ВВП достигла 4,9 трлн руб.

Запасы государственных денег

Под наличностью и депозитами сектора государственного управления понимаются остатки на счетах федерального и регионального бюджетов, внебюджетных социальных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС), госучреждений, финансируемых из бюджета, а также ряда госкопораций, следует из методологии ЦБ. Они хранятся на счетах Федерального казначейства.

«В Федеральном казначействе существует такое понятие, как Единый казначейский счет — это система, взаимосвязанных счетов, в которой есть главный, корневой, как мы его называем, счет, открытый Федеральным казначейством в Москве в Центральном банке РФ», — рассказал РБК заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев.

Данные о финансовом счете Росстат получает из Центрального банка России, сообщили РБК в статистическом ведомстве. Согласно закону о ЦБ, регулятор принимает участие в разработке методологии составления финансового счета РФ в системе национальных счетов и организует его составление.

Согласно методологии, в статью «наличная валюта и депозиты» Росстат включает собственно наличную валюту, а также срочные депозиты, обязательные резервы банков в ЦБ и резервную позицию в МВФ. При этом в депозиты органов госуправления включаются депозиты правительства в ЦБ.

Профилактика «финансовых тромбов»

«За счет того, что с каждым годом все больше и больше денежных средств централизовано на Едином казначейском счете, возрастают и его остатки», — продолжил Прокофьев. Смысла хранить эти средства просто так нет, поскольку они образуют так называемые «финансовые тромбы», рассказал замглавы казначейства. То есть, например, есть денежная масса 100 единиц, если из них 60 будут в госсекторе на казначейских счетах, то только 40 будут в реальном секторе и домохозяйствах. Таким образом, образуется тромб, а бизнесу для развития нужны ресурсы, объяснил Прокофьев.

Для того чтобы эти ресурсы перетекали в реальный сектор экономики, казначейство размещает средства избыточной ликвидности Единого казначейского счета. «Мы используем инструменты депозитов с фиксированной ставкой, плавающей ставкой, валютные депозиты, сделки РЕПО, сделки валютного свопа. В октябре выпускаем еще один вид операций — депозиты с центральным контрагентом. То есть мы размещаем ту ликвидность, которая в данный момент не нужна госсектору, но нужна реальной экономике. Через банки мы ее (ликвидность) туда (в реальный сектор) перекачиваем», — объяснил он.

Экономика
Российский ФНБ за месяц вырос в два раза до $124 млрд

«На сегодняшний день в разных формах размещения находится около 3,5 трлн руб.», — сообщил Прокофьев. Он подчеркнул, что эта сумма складывается из разных инструментов — как рублевых, так и валютных. «Она меняется каждый день, по нескольку раз в день, поскольку операции идут ежедневно. Росстат зафиксировал объем размещенных средств на конкретную дату», — заключил замглавы казначейства.

С чем связан резкий рост

Резкое увеличение по статье «наличная валюта и депозиты» сектора госуправления связано с тем, что в прошлом году суммарные запасы федерального бюджета на счетах в казначействе достигли рекорда, увеличившись по сравнению с концом 2017 года на 4 трлн руб., до 10,2 трлн руб., сообщал РБК.

Главным образом это было связано с закупками иностранной валюты Минфином по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы. В 2018 году Минфин закупил валюты на 4,1 трлн руб., а в 2019 году она была зачислена в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В 2019 году закупки валюты в резервы продолжаются, поскольку российская нефть на рынке стоит дороже, чем цена отсечения в бюджете ($65,3 за барр. в январе–июле против $41,6). С января по июль на эти цели направлено почти 1,9 трлн руб.

Экономика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

По данным об остатках консолидированного бюджета на начало и конец 2018 года, хранящихся на счетах Федерального казначейства, видно, что основной прирост — в 4 трлн руб. — случился по счетам федерального бюджета в иностранной валюте, подтверждает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Таким образом, резкий рост остатков связан с увеличением закупок иностранной валюты для зачисления в ФНБ и валютных остатков, которые в суверенный фонд пока переведены не были.

ЦБ связывает «существенное увеличение» объема финансовых операций госсектора по инструменту «наличная валюта и депозиты» со «значительным профицитом» консолидированного бюджета в 2018 году на фоне относительно высоких цен на энергоносители (.pdf). По данным Минфина, доходы федерального бюджета в прошлом году превысили расходы на 2,745 трлн руб. (2,7% ВВП).

По расчетам агентства Fitch Ratings, суммарные запасы наличности на счетах расширенного правительства России (включая региональные правительства и внебюджетные госфонды) по итогам 2018 года достигли 13,4% ВВП, в том числе средства ФНБ в размере 3,9% ВВП и остатки на счетах Федерального казначейства в размере 2,9% ВВП.

Объем ФНБ в июле 2019 года увеличился до 7,87 трлн руб., что эквивалентно $124,1 млрд, благодаря единовременному зачислению иностранной валюты, закупленной в прошлом году, с единого бюджетного счета в казначействе на счет ФНБ. Но объем «наличной валюты и депозитов» сектора госуправления от этого не изменился, поскольку деньги было переложены из одного «кармана» в другой. Объем ликвидной части фонда достиг 5,7% ВВП. После того как ликвидная часть ФНБ преодолеет планку в 7% ВВП, правительство может начать инвестировать накопленные средства. Вопрос о том, как именно использовать накопленные нефтегазовые доходы, сейчас обсуждается в правительстве. Изначально Минфин планировал направлять эти деньги на зарубежные проекты (в частности, выдавать в виде экспортных кредитов другим государствам), но первый вице-премьер Антон Силуанов в июне говорил, что часть ФНБ может быть направлена на внутреннюю экономику.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
Теги: Росстат, наличная валюта, депозиты, госсектор, госуправление
Материалы по теме
Запасы денег в российском бюджете достигли рекорда
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter