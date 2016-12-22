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ЦБ оценил влияние футбольного чемпионата мира на инфляцию
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ЦБ оценил влияние футбольного чемпионата мира на инфляцию
ЧМ-2018, 15:26
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ЦБ оценил влияние футбольного чемпионата мира на инфляцию
Влияние чемпионата мира по футболу, который на протяжении месяца проходил в России, на инфляцию не превысило 0,1 п.п., подсчитали в Центробанке
Фото: Мария Плотникова для РБК

Проведение в России чемпионата мира по футболу незначительно сказалось на инфляции. Это следует из данных Центрального банка, размещенных на сайте ЦБ (.pdf) .

«Как и ожидалось, его влияние на инфляцию не превысило 0,1 п.п.», — отметили в ЦБ.

«Годовой прирост цен на услуги без ЖКХ также замедлился (на 0,1 п.п., до 3,8%). Основной вклад в это внесла коррекция приростов цен на услуги туризма после завершения чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении Банка России. Уточняется, что в июле стоимость проживания в гостиницах снизилась на 4,1%, что демонстрирует исчерпание временного эффекта ЧМ.

Отмечается, что после завершения ЧМ наблюдается также коррекция стоимости услуг в транспортной сфере. В частности, темпы роста цен на авиаперелеты снизились после разового ускорения.

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В день открытия ЧМ глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что влияние футбольного первенства на инфляцию будет незначительным. «По нашим оценкам, его влияние на инфляцию будет незначимым — только краткосрочное в отдельных городах и по отдельным товарам и услугам, прежде всего потребляемым туристами», — сказала она.

В конце июля в Центробанке сообщили, что чемпионат внес свой вклад в рост оборота розничной торговли. В июне рост оборота ускорился до 3% в годовом выражении, а вклад мундиаля в его увеличение составил около 0,2 п.п. в годовом сопоставлении. При этом наибольшее влияние чемпионат оказал на оборот общественного питания и объем отдельных видов услуг (гостиницы и транспорт).

Матчи чемпионата мира по футболу прошли в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Автор: Александра Федотова.
Теги: ЦБ , Чемпионат мира , Футбол , Инфляция
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