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ЦБ оценил влияние чемпионата мира на торговлю и экспорт
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ЦБ оценил влияние чемпионата мира на торговлю и экспорт
Экономика, 16:00
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ЦБ оценил влияние чемпионата мира на торговлю и экспорт
Чемпионат мира по футболу в России ускорил рост розничной торговли и экспорта, подсчитал Центробанк
Фото: Владислав Шатило / РБК

Чемпионат мира по футболу, который проходил в России в июне-июле 2018 года, внес свой вклад в рост оборота розничной торговли, говорится в поступившем в РБК обзоре «Экономика: факты, оценки, комментарии», который подготовил Центрбанк.

«Рост оборота розничной торговли в июне 2018 года ускорился до 3% в годовом выражении. Дополнительный вклад в его увеличение (около 0,2 п.п. в годовом сопоставлении) внесло проведение чемпионата мира по футболу. При этом рост продаж продовольственных товаров в июне 2018 года ожидаемо ускорился сильнее, чем непродовольственных. По оценкам, наиболее заметное влияние чемпионат мира окажет на оборот общественного питания и объем отдельных видов услуг (гостиницы и транспорт)», — отмечает регулятор. Росту спроса также способствовала стабильная ситуация на рынке труда, отмечает ЦБ — рост реальных зарплат в годовом сопоставлении в июне составил 7,2%, а в мае — 7,6%.

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«Повышение спроса на отечественные товары и услуги со стороны иностранных болельщиков оказывало поддержку экспорту. По оценкам, во втором квартале 2018 года физический объем экспорта вырос на 5–6% в годовом сопоставлении», — говорится в исследовании.

В целом ВВП во втором квартале вырос на на 1,8–2,2% в годовом выражении, оценил ЦБ. В частности, на 2,5–3,5% выросли инвестиции. В третьем-четвертом кварталах ЦБ ожидает роста ВВП на 1,5–2%. «Экономика находится вблизи потенциала. В этих условиях расширение потребительского спроса будет способствовать постепенному росту инфляции до 3,5–4% к концу 2018 года», — указал регулятор.

В первом квартале 2018 года ВВП вырос на 1,3%. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg рост ВВП во втором квартале составил 1,5%, в третьем​ ускорится до 1,9%, а в четвертом — до 2,2%. По итогам года экономисты ожидают роста ВВП на 1,8%, тогда как Минэкономразвития прогнозирует рост в 1,9% в годовом выражении.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Центробанк , Чемпионат мира
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