Дума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Налоги для физических лиц в 2024 году

Налог на прибыль организаций повысится с 20 до 25%, а россияне, зарабатывающие свыше 200 тыс. руб. в месяц, будут платить повышенный налог на доходы. Поправки отправятся на одобрение в Совфед

Фото: Олег Яковлев / РБК

Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, вводящие прогрессивную шкалу налогообложения физических лиц.

Для доходов до 2,4 млн руб. в год сохраняется ставка 13%, при доходе от 2,4 млн до 5 млн руб. ставка составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, доходы выше этого порога будут облагаться по ставке 22%.

Поправки не затронут доходы участников военной операции, а также не коснутся надбавок и дополнительных выплат, работающих в районах Крайнего Севера и других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

Налог на прибыль организаций повысится с 20 до 25%, ставка НДС остается без изменений.

«Это дополнительные средства для финансирования новых нацпроектов, выполнения поручений президента. Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, в развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий», — заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Минфин оценивал объем дополнительных доходов бюджета в 2025 году от предложенных налоговых преобразований в 2,6 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что изменения ставки коснутся не более 3% (около 2 млн) работающих россиян.

По оценке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, изменения в налоговой сфере не повлияют на инфляцию, поскольку ненефтегазовые доходы «уходят в расходы». «То есть средства, которые изымаются из экономики за счет повышения налогов, они возвращаются обратно в экономику. Бюджетное правило не меняется», — объяснила она.