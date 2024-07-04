Набиуллина оценила влияние на инфляцию проекта новых налогов
Планируемые изменения в налоговой сфере не влияют на инфляцию, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Мы в первом приближении оценили последствия налоговых новаций, которые сейчас обсуждаются в Государственной думе», — сказала она на брифинге в ходе Финансового конгресса ЦБ, передает корреспондент РБК.
«Наш вывод заключается в следующем: что в целом эффект от этих налоговых новаций на инфляцию — он нейтральный», — продолжила глава ЦБ.
По ее словам, это происходит потому, что ненефтегазовые доходы «уходят в расходы».
«То есть средства, которые изымаются из экономики за счет повышения налогов, они возвращаются обратно в экономику. Бюджетное правило не меняется», — резюмировала Набиуллина.
В то же время не исключены и вторичные эффекты от новой системы налогов, но о них можно будет говорить позднее.
Правительство России 3 июня внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. Согласно этому документу, в частности, по результатам дополнительного анализа рентных налогов, проведенного совместно с бизнесом, параметры НДПИ на добычу угля и руды, при производстве минеральных удобрений будут скорректированы.
По проекту вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух (13 и 15%):
- 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
- 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
- 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
- 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
- 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).