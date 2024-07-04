Набиуллина оценила влияние на инфляцию проекта новых налогов

Налоги для физических лиц в 2024 году

Налоги для юридических лиц в 2024 году

Эльвира Набиуллина (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Планируемые изменения в налоговой сфере не влияют на инфляцию, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы в первом приближении оценили последствия налоговых новаций, которые сейчас обсуждаются в Государственной думе», — сказала она на брифинге в ходе Финансового конгресса ЦБ, передает корреспондент РБК.

«Наш вывод заключается в следующем: что в целом эффект от этих налоговых новаций на инфляцию — он нейтральный», — продолжила глава ЦБ.

По ее словам, это происходит потому, что ненефтегазовые доходы «уходят в расходы».

«То есть средства, которые изымаются из экономики за счет повышения налогов, они возвращаются обратно в экономику. Бюджетное правило не меняется», — резюмировала Набиуллина.

В то же время не исключены и вторичные эффекты от новой системы налогов, но о них можно будет говорить позднее.

Правительство России 3 июня внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. Согласно этому документу, в частности, по результатам дополнительного анализа рентных налогов, проведенного совместно с бизнесом, параметры НДПИ на добычу угля и руды, при производстве минеральных удобрений будут скорректированы.

По проекту вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух (13 и 15%):