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Налоги для юридических лиц ,  
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Набиуллина оценила влияние на инфляцию проекта новых налогов

Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2024 году
Сюжет
Налоги для физических лиц в 2024 году
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Планируемые изменения в налоговой сфере не влияют на инфляцию, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы в первом приближении оценили последствия налоговых новаций, которые сейчас обсуждаются в Государственной думе», — сказала она на брифинге в ходе Финансового конгресса ЦБ, передает корреспондент РБК.

«Наш вывод заключается в следующем: что в целом эффект от этих налоговых новаций на инфляцию — он нейтральный», — продолжила глава ЦБ.

По ее словам, это происходит потому, что ненефтегазовые доходы «уходят в расходы».

«То есть средства, которые изымаются из экономики за счет повышения налогов, они возвращаются обратно в экономику. Бюджетное правило не меняется», — резюмировала Набиуллина.

В то же время не исключены и вторичные эффекты от новой системы налогов, но о них можно будет говорить позднее.

Правительство внесло поправки к налоговому пакету
Экономика
Фото:Валерий Нутовцев / Shutterstock

Правительство России 3 июня внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс. Согласно этому документу, в частности, по результатам дополнительного анализа рентных налогов, проведенного совместно с бизнесом, параметры НДПИ на добычу угля и руды, при производстве минеральных удобрений будут скорректированы.

По проекту вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух (13 и 15%):

  • 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
  • 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
  • 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
  • 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
  • 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).
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Теги
Персоны
Эльвира Набиуллина налоги эффект Инфляция
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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