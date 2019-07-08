Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Из-за публикации информации глава Минэкономразвития требовал от ЦБ и Росстата провести проверки. В Росстате заявили, что «сбои такого рода» случались и прежде

Фото: Nicky Loh / Reuters

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени. Как говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата, это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений» — оно внесло данные в Единую базу статистической информации до их подтверждения.

«Так как сбои такого рода происходили и ранее, принято решение разработать сквозной регламент опубликования данных. Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию», — заявили в Росстате.

По данным с сайта Росстата, у федеральной службы есть пять подведомственных организаций. В Росстате не уточнили РБК, о какой из них идет речь. Среди подведомственных есть Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики.

Днем в понедельник данные об инфляции опубликовал ЦБ, ссылаясь на Росстат. Статистическое ведомство обычно размещает такую информацию после 16:00. Данные по инфляции оказались размещены в Центральной базе статистических данных. Министр экономического развития Максим Орешкин потребовал провести расследование ситуации.