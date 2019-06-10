Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

Методика будет основана на данных из систем ПФР и Единой системы социального обеспечения. Сначала ее опробуют в восьми регионах, в будущем такую технологию планируется использовать во всей России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Именно эта организация, указывает агентство, займется исследованием.

Оно, пояснил глава ПФР, будет проведено в рамках реализации задачи по снижению уровня бедности в России к 2024 году. Эта цель поставлена в майском указе президента Владимира Путина.

Методика определения нуждающихся, о которой идет речь, уточнил Дроздов, основана на «информации, содержащейся в ЕГИССО [Единой государственной информационной системе социального обеспечения] и информационных системах [Пенсионного] фонда». В настоящий момент эта технология, по словам собеседника агентства, находится в разработке, однако Пенсионный фонд, указал он, уже «активно участвует в работе с пилотными регионами в этой части».

В чем именно заключается методика и как выявление живущих за чертой бедности россиян будет автоматизировано, Дроздов не уточнил. «По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации программы [по снижению бедности]. И помощь Росстату, конечно», — отметил он.