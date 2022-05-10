ЕБРР ухудшил прогноз спада экономики Украины до 30%

Прогноз падения ВВП России сохранился на уровне 10%. Но он может ухудшиться в случае расширения масштабов военных действий или ограничения экспорта газа из России

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что падение ВВП Украины по итогам 2022 года может составить 30%. Банк ухудшил прогноз для страны по сравнению с мартом — тогда ожидалось падение на 20%.

При этом, по прогнозам банка, рост ВВП на Украине восстановится до 25% в 2023 году, однако это предполагает, что к тому времени начнутся существенные восстановительные работы.

На скорость восстановления будет влиять то, как долго продлятся военные действия, а также как будет урегулирован конфликт и сколько беженцев вернутся, говорится в сообщении.

ВВП России по итогам 2022 года может упасть на 10%, предупредили в банке. Таким образом, ЕБРР сохранил прогноз со страны с марта. ВВП Белоруссии в 2022 году снизится на 4% — по сравнению с мартом прогноз был ухудшен на 1 п.п. В 2023 году прогнозируется нулевая динамика российского и белорусского ВВП.

В ЕБРР подчеркнули, что все прогнозы на этот и следующий год подвержены серьезным рискам снижения в случае расширения масштабов военных действий или ограничения экспорта газа или других товаров из России.

«Ситуация сейчас еще более тревожная, поскольку новый рост цен на продовольствие и энергоносители, вызванный военными действиями России на Украине, еще больше подстегивает инфляцию», — предупредила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

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В конце апреля ЦБ России дал официальный прогноз на динамику российского ВВП России. В 2022–2023 годах ВВП может упасть на 8–12,7%. Рост российской экономики будет возможен только через два года, он может составить 2,5–3,5%. Такой тренд ЦБ связал с перебоями в производстве, снижением импорта в страну и нарушениями цепочек поставок.

При этом ЦБ спрогнозировал, что потребительские цены к концу 2022 года вырастут на 18–23%, но к концу следующего инфляция замедлится до 5–7%.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Минфин России ожидает падение российского ВВП на 12% в этом году. Один из собеседников агентства отметил, что если этот прогноз сбудется, то экономический рост в стране примерно за десять лет будет сведен на нет. В Минфине опровергли эту информацию, подчеркнув, что в полномочия министерства не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов