Минфин опроверг данные Bloomberg о прогнозе с падением ВВП России на 12%
Данные агентства Bloomberg об ожидании Министерством финансов падения ВВП России на 12% в этом году не соответствуют действительности, говорится в поступившем в РБК сообщении Минфина.
«В полномочия Минфина не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов», — пояснили в министерстве.
В Минфине добавили, что ожидают «купирование негативных последствий» от введенных против России санкций благодаря действиям Центробанка и правительства страны.
Днем ранее о наличии соответствующего внутреннего прогноза Минфина сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства отметил, что если этот прогноз сбудется, то экономический рост в стране примерно за десять лет будет сведен на нет.
Официальный прогноз на динамику ВВП России дал в конце апреля Центробанк, регулятор оценил его в 8–10%, добавив, что падение продолжится и в следующем году, но тогда показатель составит 0–3%. Согласно подсчетам ЦБ, рост экономики России будет возможен только через два года, он может составить 2,5–3,5%. Такой тренд ЦБ связал с перебоями в производстве, снижением импорта в страну и нарушениями цепочек поставок.
При этом Центробанк спрогнозировал, что потребительские цены к концу этого года вырастут на 18–23%, но к концу следующего инфляция замедлится до 5–7%.
Тогда же, в конце апреля, «Ведомости» узнали о неофициальных проектировках Минэкономразвития, падение ВВП России в них было близко к прогнозу ЦБ — минус 8,8%. Министерство при этом ожидает в 2023 году роста ВВП на 1,3%.
России потребуется десять лет, чтобы преодолеть западные санкции и восстановить экономику до уровня 2021 года, считают аналитики S&P Global Market Intelligence. Украинской экономике потребуется на восстановление пять лет, ожидают специалисты. Согласно их прогнозу, российский ВВП сократится в этом году на 11,1%, в следующем — на 1,9%. В 2024 году российскую экономику ждет рост ВВП на 1,6%, заключили в S&P.
Аналогичного прогноза в отношении ВВП России (сокращение на 11,2%) придерживаются во Всемирном банке. Эксперты организации отметили «беспрецедентно высокую» степень неопределенности по вопросу прогнозов динамики российского ВВП. Они объяснили это ходом боевых действий на Украине и реакцией мирового сообщества на происходящее. Во Всемирном банке назвали последствия уже введенных санкций суровыми, добавив, что они приведут к падению российской экономики, во многом из-за сокращения внутреннего спроса.