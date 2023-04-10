Задорнов назвал главные жертвы нового финансового кризиса

Венчурный капитал или криптовалюту ждут самые тяжелые последствия кризиса, так как они «не регулируются и ничем не обеспечены», считает экс-глава «Открытия»

Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

С наиболее тяжелыми последствиями нового финансового кризиса столкнутся венчурный рынок и криптовалюта, считает экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов (в 1997–1999 годах был министром финансов России). Такое мнение он высказал в интервью «РИА Новости».

«Где-то будет сдувание пузыря, где-то коррекция. Когда мы говорим о рынках недвижимости, то это будет именно коррекция, 20–25%, а если о венчурном капитале или криптовалюте — они испытают самые тяжелые последствия, потому что не регулируются и ничем не обеспечены», — сказал Задорнов.

По словам экс-министра, во время пандемии коронавируса недвижимость в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Швеции была переоценена и уже сейчас подешевела на 20–25%. Кроме того, он не исключил, что в этом году темпы роста глобальной экономики замедлятся, а США и ЕС ждет рецессия. Стагнация мировой торговли при сохранении высокой инфляции и перестройка логистических цепочек неизбежно приведут к росту издержек и изменению структуры мировой экономики, отметил экс-глава «Открытия».

«Эффект от этого кризиса будет значительно больше, чем в 2007–2009 годах, когда был чисто экономический кризис», — полагает Задорнов. Он объясняет это наложением геополитики на экономические отношения и переходом к «холодной войне» между США и Китаем. «Это кризис циклический, который пришелся на изменение вектора на протекционизм в торговле. Но это и геополитический кризис, направленный на изменения мирового порядка, которые мы увидим в следующие пять-десять лет», — заключил экс-министр.

Ранее Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса. По его словам, это нулевые процентные ставки как в США, так и в Европе, политика Европейского центробанка и Федеральной резервной системы США, которые «накачивали экономики бесплатными деньгами», пандемия, торговые войны и протекционизм между США и Китаем, а также международные санкции против России. Эксперты Международного валютного фонда также отмечали, что напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина ведет к «фрагментации мира», что грозит потерей 1% глобального ВВП в краткосрочной перспективе и 2% — в долгосрочной.