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Задорнов оценил влияние финансового кризиса на Россию

Михаил Задорнов: российские банки нельзя заразить «вирусом, который бродит по Европе»
Российский банковский рынок не может быть инфицирован «вирусом, который сейчас бродит по Европе», считает Михаил Задорнов. Но риски недоверия к банкам могут быть связаны с отсутствием у клиентов данных об их финансовом положении
Михаил Задорнов
Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Падение американских и европейских банков мало влияет на российский рынок, но посеять недоверие у вкладчиков может отсутствие информации о показателях отечественных банков. Такое мнение в колонке для РБК высказал экономист Михаил Задорнов, с 2017 по 2022 год возглавлявший банк «ФК Открытие».

«Наши вкладчики понимают, что события на банковском рынке США и Европы на них влияют мало. Мы не можем быть инфицированы вирусом, который сейчас бродит по Европе, — мы изолировались», — признает Задорнов. Мировой финансовый рынок давно интегрирован, но Россия в него не входит, подчеркивает экономист.

«С другой стороны, возможность bank run [набега на банки] и определенного недоверия у вкладчиков создает то, что они сейчас не обладают полной информацией о положении российских банков, как было еще год назад. У клиентов могут быть совершенно фантастические представления о некоторых банках, потому что они не до конца понимают, есть ли убыток, какой он, какая структура портфеля», — предупреждает Задорнов.

«Если отдельные секторы экономики просядут, люди могут в отсутствие информации надумать: этот банк связан с просевшей отраслью, надо забирать из него деньги. Отсутствие информации порождает чудовищ в головах и повышает уровень тревожности», — отмечает он.

Российские банки и компании-эмитенты с прошлой весны могут полностью или частично не раскрывать отчетность и другую корпоративную информацию. Такая мера была введена в ответ на санкции Запада в отношении ряда крупных участников российской финансовой системы. Изначально планировалось, что отчетность будет закрыта до 31 декабря, но правительство продлило этот срок до 1 июля 2023 года. Некоторые банки, в частности Сбербанк, раскрывают финансовые показатели, но в урезанном виде.

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Михаил Задорнов санкции финансовый кризис
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