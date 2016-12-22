В ЦБ рассказали о мешающих сделкам на бирже в Лондоне американских банках

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что американские банки, несмотря на 30-дневный срок до вступления санкций в силу, уже стали чинить препятствия при расчетах на Лондонской бирже по сделкам с российскими компаниями

Сергей Швецов (Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС)

Американские банки стали мешать инвесторам при расчетах по сделкам с компаниями, попавшими под санкции США против России. Об этом заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов, сообщает корреспондент РБК.

«Вчера, насколько мы понимаем, уже американские некоторые банки начали досрочно чинить препятствия в расчетах на Лондонской бирже, хотя 30 дней есть», — сказал Швецов.

По мнению представителя ЦБ, наблюдается эффект непонимания того, что случилось. «Рынку нужно получить адекватную профессиональную юридическую оценку. После того как эта оценка будет, оценить действия и последствия для каждой из компаний, которая так или иначе затрагивается. Какие-то инвесторы, безусловно, вынуждены будут портфели свои снизить», — заметил он.

Падение рубля Швецов назвал «адекватным ситуации».

​6 апреля США ввели санкции против нескольких крупных российских бизнесменов, госменеджеров и российских компаний. В списке оказались бывший президент «Русала» и En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, глава Росгвардии Виктор Золотов и другие. Компании, подпавшие под ограничения, — «Русал», «Ренова», En+ Group, «Базовый элемент» и другие.

В понедельник, 9 апреля, российский фондовый рынок рухнул на фоне санкций. За день фондовый рынок России потерял 820 млрд руб. капитализации. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов.

Bloomberg оценил потери богатейших россиян от санкций США в $16 млрд. Наибольшие потери — $2,25 млрд — у владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина, который не был внесен в санкционный список. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов лишился​ $1,37 млрд, а Виктор Вексельберг — $1,28 млрд.

Официальный курс евро, определяемый ежедневно ЦБ, на 11 апреля составил 76,85 руб., а курс доллара — 62,37 руб. За сутки курс европейской валюты вырос почти на 5 руб., и это рекордный суточный прирост с конца 2014 года.