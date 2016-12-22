Кремль связал обвал на фондовой бирже с эмоциональной реакцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что негативные события на бирже отчасти объясняются эмоциональной реакцией

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

На вопрос, нет ли ощущения у президента, что с падением фондового рынка ситуация выходит из-под контроля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что события на бирже «сейчас действительно достаточно негативные», передает корреспондент РБК.

При этом он отметил, что частично они обусловлены конъюнктурой, а частично — эмоциональной реакцией.

«Вы знаете, такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая, пока, наверное, вряд ли кто-то скажет. Но по крайней мере ситуацию все держат под достаточно плотным вниманием», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что «синхронизация действий президента с правительством происходит в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме». «Каждый день фактически президент проводит встречи так или иначе связанные с экономическими делами», — сказал он.

На вопрос о возможном ответе России на американские санкции Песков заявил, что ситуация непростая, но «во главу угла нужно ставить интересы страны и не принимать скоропалительных решений».

Накануне, на фоне введения США санкций против нескольких крупных бизнесменов, российский фондовый рынок заметно снизился, потеряв 820 млрд руб. капитализации. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пункта.

По состоянию на 12:00 мск 10 апреля индекс Московской биржи находился в небольшом плюсе (+1,52%), индекс РТС снижался (-1,72%).

Курс евро по ходу утренней сессии 10 апреля превышал отметку в 78 руб., курс доллара доходил до 63,89 руб.