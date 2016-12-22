Песков исключил связь встречи Путина и Медведева с новыми санкциями США

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым во вторник, 10 апреля, чтобы обсудить ежегодный отчет правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связана ли их встреча с недавними санкциями США, передает ТАСС

«Конечно, встреча связана с отчетом [правительства] в Госдуме», — сказал он.

В пятницу, 6 апреля, министерство финансов США заявило , что в санкционный «черный список» вошли 23 гражданина России и 14 российских компаний». Ограничения были введены, в том числе в отношении акционера US Rucal и бывшего президента En+ Group Олега Дерипаски, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Правительство будет отчитываться перед Госдумой в среду, 11 апреля, до того, как уйти в отставку перед инаугурацией президента, которая состоится 7 мая. По ст. 114 Конституции, российский кабмин должен каждый год отчитываться перед депутатами нижнего парламента. Премьер-министр Дмитрий Медведев будет выступать с докладом в шестой раз, начиная с 2013 года.

Фракции российского парламенты уже направили свои вопросы российскому премьеру. Как сообщал РБК в середине марта, в том числе одним из вопросов «Единой России», лидером которой является Медведев, является кадровая политика в космической отрасли. Он возник из-за неудачных запусков ракет-носителей, которые происходят последние годы.

Кроме того, представители «Единой России» будут поднимать вопрос о несвоевременной подготовке законопроектов для исполнения поручений президента и ответственности за такие действия. В том числе, представители КПРФ и ЛДПР будут спрашивать у Медведева, не считает ли он нужным выйти из Всемирного торгового соглашения, условия которого «не приносят никаких позитивных изменений экономике России».