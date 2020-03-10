Минэнерго после обвала цен на нефть созвало встречу с нефтяниками

По данным Reuters, на встрече с представителями нефтяных компаний обсудят, будет ли Россия дальше сотрудничать с ОПЕК после развала соглашения о сокращении добычи нефти. Источники РБК заявили, что встречу перенесли на 12 марта

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Министр энергетики Александр Новак 12 марта встретится с представителями российских нефтяных компаний, чтобы обсудить падение цен в отрасли и планы по добыче сырья. Об этом РБК сообщил источник в одной из частных нефтяных компаний.

Информацию о том, что совещание пройдет 12 марта, РБК подтвердил собеседник в другой нефтяной компании.

Ранее Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщил, что глава Минэнерго встретится с нефтяниками 11 марта. В рамках совещания, по данным агентства, планируется обсудить, будет ли Россия сотрудничать с ОПЕК. Россия не входит в картель, однако ранее вместе с Казахстаном и Азербайджаном участвовала в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи. 6 марта стороны не смогли договориться о его продлении, и с 1 апреля сделка перестанет действовать.

Агентство отмечает, что «Роснефть» стала одним из ярых противников сделки, а отказ от продления соглашения в компании назвали выгодным для России. «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской», — заявил тогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.



Второй крупнейший производитель нефти «ЛУКОЙЛ» был настроен на сотрудничество с ОПЕК, однако, как указывает агентство, окончательное решение о дальнейших действиях России должен принять президент Владимир Путин.