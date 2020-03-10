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Минэнерго после обвала цен на нефть созвало встречу с нефтяниками

По данным Reuters, на встрече с представителями нефтяных компаний обсудят, будет ли Россия дальше сотрудничать с ОПЕК после развала соглашения о сокращении добычи нефти. Источники РБК заявили, что встречу перенесли на 12 марта
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министр энергетики Александр Новак 12 марта встретится с представителями российских нефтяных компаний, чтобы обсудить падение цен в отрасли и планы по добыче сырья. Об этом РБК сообщил источник в одной из частных нефтяных компаний.

Информацию о том, что совещание пройдет 12 марта, РБК подтвердил собеседник в другой нефтяной компании.

Ранее Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщил, что глава Минэнерго встретится с нефтяниками 11 марта. В рамках совещания, по данным агентства, планируется обсудить, будет ли Россия сотрудничать с ОПЕК. Россия не входит в картель, однако ранее вместе с Казахстаном и Азербайджаном участвовала в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи. 6 марта стороны не смогли договориться о его продлении, и с 1 апреля сделка перестанет действовать.

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась
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Агентство отмечает, что «Роснефть» стала одним из ярых противников сделки, а отказ от продления соглашения в компании назвали выгодным для России. «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской», — заявил тогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Второй крупнейший производитель нефти «ЛУКОЙЛ» был настроен на сотрудничество с ОПЕК, однако, как указывает агентство, окончательное решение о дальнейших действиях России должен принять президент Владимир Путин.

Новак утверждал, что участники ОПЕК+ подписали соглашение о продолжении сотрудничества в рамках хартии, но теперь компании сами будут решать, наращивать ли добычу. Выход из сделки позволит России увеличить добычу на 0,3 млн барр. в сутки. Однако пока, по словам министра, такие планы с компаниями не обсуждались.

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Сделка действовала с 2017 года. На фоне распространения коронавируса Саудовская Аравия предложила до конца года снизить объем добываемой нефти еще на 1,5 млн барр. После отмены соглашения с ОПЕК мировые цены на нефть упали почти на 30%. На торгах 9 марта баррель Brent торговался за $33, WTI — за $29, позже котировки выросли до $36 и $33 соответственно. Вслед за падением цен на нефть стоимость доллара выросла до 72 руб., а евро торговался на уровне 82 руб. Несколько раз курс увеличивался, по состоянию 13:57 10 марта рост замедлился на 3,44%, а цена за доллар составила 70,93 руб. По официальному курсу ЦБ на 11 марта доллар будет торговаться за 72,02 руб., евро — за 81,85 руб.

Авторы: Людмила Подобедова, Гаяна Демурина
Теги: ОПЕК+, Минэнерго
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