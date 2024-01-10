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Эксперты Давоса назвали дезинформацию главной мировой проблемой

Эксперты Давоса впервые поставили дезинформацию на первое место среди рисков
В докладе давосского форума первое место в списке краткосрочных рисков впервые заняла дезинформация. В перечне долгосрочных преобладают природные угрозы: изменения климата, потеря биоразнообразия, нехватка ресурсов
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Дезинформация и ложная информация впервые возглавили список самых больших краткосрочных глобальных рисков, в то время как экстремальные погодные условия и критические климатические изменения вызывают наибольшую долгосрочную озабоченность. Об этом говорится в опубликованном 10 января Докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum). Исследование было написано на основе опроса 1490 экспертов форума и вышло за пять дней до ежегодного форума в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января.

Так, к основным рискам в сфере «Технологии» дезинформацию отнесли 53% опрошенных экспертов, следом идут кибератаки и неблагоприятные последствия технологий искусственного интеллекта. По оценке экспертов, дезинформация представляет наибольший риск в краткосрочной перспективе — в течении ближайших двух лет. Также в списке краткосрочных рисков:

  • экстремальные погодные условия;
  • социальная или политическая поляризация;
  • межгосударственные вооруженные конфликты;
  • дефицит экономических возможностей;
  • инфляция;
  • вынужденная миграция;
  • рецессия;
  • загрязнения.

«Дезинформация быстро поднялась в рейтингах на первое место за двухлетний период, и риск, вероятно, станет более острым по мере проведения выборов в нескольких странах в этом году», — говорится в докладе.

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Фото:Mark Makela / Getty Images

Эксперты отмечают, что распространение дезинформации больше не требует специальных навыков и может осуществляться при помощи искусственного интеллекта (ИИ), что уже привело «к взрывному росту фальсифицированной информации и так называемого синтетического контента — от сложного голосового клонирования до поддельных веб-сайтов».

Массовое внедрение ИИ в 2023 году в том числе связано с ростом популярности чат-бота ChatGPT, которого обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями. Вместе с ним появилось множество других подобных сервисов, в том числе российский YandexGPT.

В конце марта бизнесмен Илон Маск, сооснователь соцсети Pinterest Эван Шарп, сооснователь Apple Стив Возняк и другие предприниматели и представители IT-отрасли подписали открытое письмо с требованием приостановить разработки более мощных, чем GPT-4, нейросетей хотя бы на полгода. Всего письмо подписали более 1 тыс. специалистов IТ-отрасли. Они предупредили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией».

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Список долгосрочных рисков (в течении десяти лет), по версии авторов доклада, возглавили экологические риски. Так, помимо экстремальных погодных условий, эксперты опасаются критических климатических изменений, утраты биоразнообразия и коллапса экосистемы, а также нехватки природных ресурсов. Дезинформация в этом списке находится лишь на пятой строчке.

Как указали авторы, последствия пандемии COVID-19 и последствия продолжающегося конфликта на Украине «выявили трещины в обществах, которые еще больше расширяются из-за эпизодических потрясений». Тем не менее глобальная система оказалась «на удивление устойчивой», а широко ожидаемая рецессия в прошлом году так и не состоялась, говорится в докладе.

Обзор восприятия рисков форума за 2023–2024 годы (GRPS) показал в большинстве негативное восприятие будущего мира в краткосрочной перспективе. Так, большинство респондентов (54%) ожидают некоторой нестабильности и умеренного риска глобальных катастроф, в то время как 27%
ожидают большей турбулентности, а 3% ожидают, что глобальные катастрофические риски материализуются в краткосрочной перспективе. Только 16% прогнозируют стабильный или спокойный период.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

В прошлом году эксперты назвали основным краткосрочным риском риск удорожания стоимости жизни. На втором месте — природные катастрофы, в том числе связанные с экстремальными температурами. В пятерку основных рисков, ранжированных по степени воздействия, также вошли: рост геоэкономической конфронтации, провал попыток смягчить изменение климата и поляризация общества.

В долгосрочной перспективе эксперты тогда выделили риски провала попыток смягчить изменение климата. По их мнению, вторым по степени угрозы в этом разрезе будет риск провала адаптации к климатическим изменениям, на третье место выйдут риски, связанные с природными бедствиями, четвертым по значимости эксперты назвали сокращение биоразнообразия, замыкала пятерку масштабная вынужденная миграция.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
давосский форум эксперты дезинформация Экология глобальные риски
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