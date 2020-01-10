Суд обязал Россию выплатить $82 млн украинским компаниям из-за Крыма

В Швейцарии не согласились с доводами России в ходе обжалования решений, принятых в 2018 году судом в Женеве. О своей победе украинские компании заявляли в конце прошлого года.

Бывшая заправочная станция "Укрнафта" в Крыму (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России по делу о возмещении убытков 12 украинским компаниям за национализацию их активов в Крыму после марта 2014 года. Таким образом, суд обязал Россию выплатить 80 млн швейцарских франков ($82,1 млн) в качестве компенсации ущерба этим компаниям. Об этом сообщает Swissinfo.

«В двух решениях, опубликованных в четверг, суд отклонил апелляции российского государства на решения, вынесенные в женевском суде в апреле прошлого года», — говорится в материале.

Речь идет о двух исках со стороны украинских компаний. Первый поступил от «Укрнафты», другой — от еще 11 компаний, часть которых в прошлом была связана с группой «Приват» Игоря Коломойского. Изначально «Укрнафта» оценивала свои потери в $50,3 млн, а другие 11 компаний — в $47,4 млн (без учета процентов). Позднее эти суммы были скорректированы в меньшую сторону.

Россия опротестовала решения женевского суда, посчитав, что он не имел соответствующих полномочий. Помимо этого в Москве заявляли, что соглашение о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, заключенное в 1998 году, не распространялось на украинские предприятия на территории Крыма. Суд этот довод также отклонил.

О том, что швейцарский суд в результате принял решение в пользу украинских компаний, «Укрнафта» заявляла еще в середине декабря прошлого года, однако тогда документы не были опубликованы.