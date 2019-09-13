Гаагский арбитраж отклонил требование России по иску Приватбанка

Приватбанк через суд в Гааге пытается получить от России $1 млрд за потерянные активы в Крыму. Москва настаивает, что арбитраж не обладает необходимой для рассмотрения этого вопроса юрисдикцией

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Постоянная палата Гаагского арбитражного суда отказала России в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка касательно потери активов в Крыму, сообщается на сайте финансовой организации.

Приватбанк, 41% которого до национализации принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому, обвинял Россию в нарушении обязательств по соглашению о взаимной защите инвестиций и в незаконной экспроприации активов финансовой организации в Крыму. В качестве компенсации банк требует $1 млрд.

В феврале 2019 года Международный арбитраж в Гааге поддержал Приватбанк и отдельно Коломойского, однако отложил решение о размере компенсаций.

После того как Постоянная палата Третейского суда в Гааге (ППТС) приняла решение взыскать с России в пользу украинских компаний компенсации за потерю активов в Крыму, в российском Минюсте заявили, что не признают юрисдикцию ППТС на рассмотрение данного иска.