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Гаагский арбитраж отклонил требование России по иску Приватбанка
Приватбанк через суд в Гааге пытается получить от России $1 млрд за потерянные активы в Крыму. Москва настаивает, что арбитраж не обладает необходимой для рассмотрения этого вопроса юрисдикцией
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Постоянная палата Гаагского арбитражного суда отказала России в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка касательно потери активов в Крыму, сообщается на сайте финансовой организации.

Приватбанк, 41% которого до национализации принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому, обвинял Россию в нарушении обязательств по соглашению о взаимной защите инвестиций и в незаконной экспроприации активов финансовой организации в Крыму. В качестве компенсации банк требует $1 млрд.

В феврале 2019 года Международный арбитраж в Гааге поддержал Приватбанк и отдельно Коломойского, однако отложил решение о размере компенсаций.

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После того как Постоянная палата Третейского суда в Гааге (ППТС) приняла решение взыскать с России в пользу украинских компаний компенсации за потерю активов в Крыму, в российском Минюсте заявили, что не признают юрисдикцию ППТС на рассмотрение данного иска.

Москва объясняла свой отказ от участия в данном процессе тем, что заключенное в 1998 году российско-украинское соглашение «не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Приватбанк, Гаагский арбитраж
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