Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Украинские компании требуют от России компенсации за потерю активов в Крыму. В общей сложности арбитражи обязали Москву выплатить около $80 млн

Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».

Ранее международные арбитражные трибуналы в Женеве присудили истцам компенсации за экспроприацию их активов в Крыму на общую сумму около $80 млн.

Арбитраж в апреле 2019 года присудил «Укрнафте» $44,5 млн, а «Стабил» и другим компаниям, подававшим единый иск, — $34,5 млн. Россия оспорила эти решения в Верховном суде Швейцарии.

О победе в швейцарском суде сообщила пресс-служба «Укрнафты». Одновременно рассматривалось заявление России об отмене решения по иску «Стабил»; об аналогичном решении швейцарского суда сообщило профильное издание Investment Arbitration Reporter. В «Укрнафте» отметили, что решение Верховного суда Швейцарии является окончательным и обжалованию не подлежит.

РБК направил запрос в Минюст России.