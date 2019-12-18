Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Ранее международные арбитражные трибуналы в Женеве присудили истцам компенсации за экспроприацию их активов в Крыму на общую сумму около $80 млн.
Арбитраж в апреле 2019 года присудил «Укрнафте» $44,5 млн, а «Стабил» и другим компаниям, подававшим единый иск, — $34,5 млн. Россия оспорила эти решения в Верховном суде Швейцарии.
О победе в швейцарском суде сообщила пресс-служба «Укрнафты». Одновременно рассматривалось заявление России об отмене решения по иску «Стабил»; об аналогичном решении швейцарского суда сообщило профильное издание Investment Arbitration Reporter. В «Укрнафте» отметили, что решение Верховного суда Швейцарии является окончательным и обжалованию не подлежит.
РБК направил запрос в Минюст России.