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Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Украинские компании требуют от России компенсации за потерю активов в Крыму. В общей сложности арбитражи обязали Москву выплатить около $80 млн
Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».

Ранее международные арбитражные трибуналы в Женеве присудили истцам компенсации за экспроприацию их активов в Крыму на общую сумму около $80 млн.

Арбитраж в апреле 2019 года присудил «Укрнафте» $44,5 млн, а «Стабил» и другим компаниям, подававшим единый иск, — $34,5 млн. Россия оспорила эти решения в Верховном суде Швейцарии.

О победе в швейцарском суде сообщила пресс-служба «Укрнафты». Одновременно рассматривалось заявление России об отмене решения по иску «Стабил»; об аналогичном решении швейцарского суда сообщило профильное издание Investment Arbitration Reporter. В «Укрнафте» отметили, что решение Верховного суда Швейцарии является окончательным и обжалованию не подлежит.

РБК направил запрос в Минюст России.

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Россия обосновывала свою позицию, в частности, аргументом по доктрине «чистых рук» — тем, что инвестиции истцов якобы были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию.

Как ранее писал РБК, несколько компаний истцов из дела «Стабил» контролируются офшорами, в прошлом связанными с группой «Приват» Игоря Коломойского; структуры Коломойского владеют и миноритарным пакетом в «Укрнафте». В Крыму был принят местный закон о компенсациях бывшим украинским собственникам за национализацию их активов на полуострове, но он не распространяется на лиц, против которых возбуждены уголовные дела в России «по признакам состава преступления экстремистской направленности».

Интересы России на швейцарском процессе представляла юридическая фирма Schellenberg Wittmer. Россия, участвуя в споре на территории Швейцарии по поводу арбитражных решений по Крыму, не признала сами эти решения и не собирается платить украинским истцам.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: «Укрнафта», Арбитраж
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