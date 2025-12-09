Силуанов заявил о невозможности бесконечного бюджетного стимула
Идеальная макроэкономическая конструкция — это сочетание «жесткого бюджета» и мягкой денежно-кредитной политики, заявил в интервью журналу «Эксперт» министр финансов Антон Силуанов.
По его мнению, бюджет может быть задействован в качестве дополнительного стимула, когда инфляция замедляется, а ставки уже находятся на низком уровне. «Конечно, бюджетный стимул — это важно. Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов», — подчеркнул Силуанов.
Он отметил, что следует создавать пространство для снижения процентных ставок ЦБ. Глава Минфина считает, что подход ведомства позволяет это сделать. «У нас есть проверенная формула, которая лежит в основе бюджетного правила: структурный дефицит должен быть нулевым», — пояснил министр.
Один из компонентов бюджетного правила ограничивает расходы бюджета исходя из суммы ненефтегазовых доходов и доходов, получаемых при определенном равновесном уровне сырьевых цен (в бюджет на 2026 год заложен уровень в $59 за баррель).
Принятый бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусматривает дефицит от 1,6% ВВП в 2026 году до 1,3% в 2028-м. Доходы бюджета в следующем году запланированы на уровне 40,283 трлн руб., расходы — 44,069 трлн. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования. Силуанов говорил, что бюджет остается сбалансированным за счет мер по укреплению доходной базы и оптимизации расходов.
Ключевая ставка ЦБ после четырех подряд раундов снижения находится на уровне 16,5%. Следующее заседание по ней назначено на 19 декабря. Представители бизнеса и банковского сектора призывали снизить показатель, отмечая, что это негативно влияет на деловую активность предприятий.
Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала повышение ключевой ставки. «Вопрос должен стоять о том, достаточно ли жесткая денежно-кредитная политика для того, чтобы наконец-то вернуть ее к цели», — считает она.
Глава ЦБ отмечала, что интересы бизнеса не сводятся только к ключевой ставке, но включают также низкую инфляцию.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили