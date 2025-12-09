 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Силуанов заявил о невозможности бесконечного бюджетного стимула

Бюджетный стимул экономики не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов, заявил Силуанов. Он считает, что подход Минфина позволяет создать пространство для снижения ключевой ставки ЦБ
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Идеальная макроэкономическая конструкция — это сочетание «жесткого бюджета» и мягкой денежно-кредитной политики, заявил в интервью журналу «Эксперт» министр финансов Антон Силуанов.

По его мнению, бюджет может быть задействован в качестве дополнительного стимула, когда инфляция замедляется, а ставки уже находятся на низком уровне. «Конечно, бюджетный стимул — это важно. Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов», — подчеркнул Силуанов.

Он отметил, что следует создавать пространство для снижения процентных ставок ЦБ. Глава Минфина считает, что подход ведомства позволяет это сделать. «У нас есть проверенная формула, которая лежит в основе бюджетного правила: структурный дефицит должен быть нулевым», — пояснил министр.

Один из компонентов бюджетного правила ограничивает расходы бюджета исходя из суммы ненефтегазовых доходов и доходов, получаемых при определенном равновесном уровне сырьевых цен (в бюджет на 2026 год заложен уровень в $59 за баррель).

Новак увидел в теневой экономике ₽1 трлн для бюджета
Экономика
Александр Новак

Принятый бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусматривает дефицит от 1,6% ВВП в 2026 году до 1,3% в 2028-м. Доходы бюджета в следующем году запланированы на уровне 40,283 трлн руб., расходы — 44,069 трлн. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования. Силуанов говорил, что бюджет остается сбалансированным за счет мер по укреплению доходной базы и оптимизации расходов.

Ключевая ставка ЦБ после четырех подряд раундов снижения находится на уровне 16,5%. Следующее заседание по ней назначено на 19 декабря. Представители бизнеса и банковского сектора призывали снизить показатель, отмечая, что это негативно влияет на деловую активность предприятий.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала повышение ключевой ставки. «Вопрос должен стоять о том, достаточно ли жесткая денежно-кредитная политика для того, чтобы наконец-то вернуть ее к цели», — считает она.

Глава ЦБ отмечала, что интересы бизнеса не сводятся только к ключевой ставке, но включают также низкую инфляцию. 

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Антон Силуанов Минфин федеральный бюджет ключевая ставка дефицит бюджета
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Материалы по теме
Набиуллина объяснила сохранение высоких инфляционных ожиданий в России
Экономика
Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России
Экономика
Силуанов объяснил, когда экономика России начнет «гнать на велосипеде»
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 10:57 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 10:57
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии увеличилось до 14 человек Политика, 11:12
Президент Чехии назначил Бабиша премьер-министром Политика, 11:12
В США сообщили о понимании Трампом рычагов давления на Россию и Украину Политика, 11:11
В Москве оформлено почти 10 млн кв. м многоквартирных домов с начала года Недвижимость, 11:10
Турецкий бренд нутрицевтики ORZAX Ocean вышел на российский рынок Отрасли, 11:08
Силуанов заявил о невозможности бесконечного бюджетного стимула Экономика, 11:01
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Сомалийские пираты вернулись: как предусмотреть риски для грузоперевозокПодписка на РБК, 10:59
Как цифровизация помогает расти реальному сектору экономики Отрасли, 10:56
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 10:44
Гибкая занятость: как совместить интересы разных поколений Образование, 10:36
Roblox заблокировали в России. Как запрет скажется на детях Life, 10:36
Дмитриев обвинил Британию и ЕС в препятствовании мирному урегулированию Политика, 10:31