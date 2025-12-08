Новак увидел в теневой экономике ₽1 трлн для бюджета

Александр Новак (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Уменьшение доли теневого сектора в экономике России позволит ежегодно дополнительно получать в бюджеты всех уровней до 1 трлн руб. начиная с 2027 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Рассчитываем, что выполнение всех предусмотренных планов мероприятий приведет к снижению доли теневой экономики в валовом внутреннем продукте на 1,5% за три года», — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (цитата по ТАСС).

По мнению Новака, при выводе из тени работающих агентов бюджеты всех уровней дополнительно получат до 1 трлн руб. ежегодно начиная с 2027-го.

В ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что одной из важнейших задач в 2026 году станет снижение объемов «теневого, серого сектора» в экономике России.

Главным инструментом он назвал снижение доли наличных денег в обороте через усиление контроля за применением контрольно-кассовой техники (ККТ) и повышение ответственности за ее неиспользование. Силуанов перечислил и другие меры по «обелению» экономики.