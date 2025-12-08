 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Новак увидел в теневой экономике ₽1 трлн для бюджета

Александр Новак
Александр Новак (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Уменьшение доли теневого сектора в экономике России позволит ежегодно дополнительно получать в бюджеты всех уровней до 1 трлн руб. начиная с 2027 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Рассчитываем, что выполнение всех предусмотренных планов мероприятий приведет к снижению доли теневой экономики в валовом внутреннем продукте на 1,5% за три года», — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (цитата по ТАСС).

По мнению Новака, при выводе из тени работающих агентов бюджеты всех уровней дополнительно получат до 1 трлн руб. ежегодно начиная с 2027-го.

Силуанов назвал главные направления борьбы с теневой экономикой
Экономика
Антон Силуанов

В ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что одной из важнейших задач в 2026 году станет снижение объемов «теневого, серого сектора» в экономике России.

Главным инструментом он назвал снижение доли наличных денег в обороте через усиление контроля за применением контрольно-кассовой техники (ККТ) и повышение ответственности за ее неиспользование. Силуанов перечислил и другие меры по «обелению» экономики.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Александр Новак теневая экономика госбюджет
Александр Новак фото
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
Материалы по теме
Силуанов назвал главные направления борьбы с теневой экономикой
Экономика
Объем теневой экономики Украины в Киеве оценили в сумму до $24 млрд
Экономика
Путин поставил задачу, «чтобы ничего в тень не уходило» при повышении НДС
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 19:36 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 19:36
Нетаньяху рассказал о регулярном общении с Путиным Политика, 19:48
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Венгрия с начала года получила от России более 5 млрд кубометров газа Политика, 19:43
Рублев получил награду ATP за благотворительность Спорт, 19:34
Что получилось из коллаборации книжного магазина и девелоперской компании Стиль, 19:31
Вакансии в агросекторе выросли на 135%. Почему там некому работать. ВидеоПодписка на РБК, 19:29 
Paramount решила побороться с Netflix за Warner Bros. Политика, 19:27
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие» Политика, 19:25
«Ливерпуль» не взял критиковавшего клуб Салаха на матч Лиги чемпионов Спорт, 19:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:17
Посол Франции оценил возможность конфискации российских активов
РАДИО
 Политика, 19:16
Модель GROW: как руководителю стать коучем для своих сотрудников Образование, 19:15
Посол Франции рассказал, какими должны быть условия для мира на Украине
РАДИО
 Политика, 19:08
Какой ресторан выбрать: кухня Байкала, банный ужин и димсамы а-ля рус Стиль, 19:00