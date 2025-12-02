 Перейти к основному контенту
Форум «Россия зовет!»
0

Набиуллина предложила не сводить интересы бизнеса лишь к ключевой ставке

Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Интересы бизнеса не сводятся только к размеру ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии форума «Россия зовет!». РБК ведет трансляцию.

«Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», — сказала она.

Как подчеркнула Набиуллина, большинство компаний сообщают, что «сильно растут» операционные издержки, что является проявлением инфляции.

По оценке главы Центробанка, нынешняя политика в отношении ключевой ставки «работает», эффективно сдерживая избыточный спрос и избыточное кредитование. Набиуллина рассказала, что при этом с начала цикла снижения ключевой ставки в июне корпоративный кредит вырос на 5,8 трлн руб.

Она отметила, что увеличивают потенциал экономики инвестиции и в этом году они, по оценке ЦБ, будут расти, однако этот процесс «очень неравномерный» и «отражает структурную перестройку». Однако, продолжила Набиуллина, очень важно повышение производительности труда.

Материал дополняется

Персоны
Полина Мартынова
Эльвира Набиуллина ключевая ставка «Россия зовет!»
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
