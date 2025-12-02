Набиуллина предложила не сводить интересы бизнеса лишь к ключевой ставке

Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Интересы бизнеса не сводятся только к размеру ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии форума «Россия зовет!». РБК ведет трансляцию.

«Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», — сказала она.

Как подчеркнула Набиуллина, большинство компаний сообщают, что «сильно растут» операционные издержки, что является проявлением инфляции.

По оценке главы Центробанка, нынешняя политика в отношении ключевой ставки «работает», эффективно сдерживая избыточный спрос и избыточное кредитование. Набиуллина рассказала, что при этом с начала цикла снижения ключевой ставки в июне корпоративный кредит вырос на 5,8 трлн руб.

Она отметила, что увеличивают потенциал экономики инвестиции и в этом году они, по оценке ЦБ, будут расти, однако этот процесс «очень неравномерный» и «отражает структурную перестройку». Однако, продолжила Набиуллина, очень важно повышение производительности труда.

Материал дополняется