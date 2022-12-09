Эксперты предложили решение «проблемы безбилетника» при уплате налогов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 10:05
Станет ли союз Саудовской Аравии и Китая новой экономической угрозой США Pro, 10:03
На крупнейшего производителя трамваев в суд подал его основатель Бизнес, 10:00
Названы самые продаваемые новостройки бизнес-класса в Москве Недвижимость, 09:56
Суперкомпьютер предсказал победителя встречи Аргентина — Нидерланды на ЧМ Спорт, 09:48
Постпредство России распространило письмо об обстрелах Донбасса в ООН Политика, 09:45
Жена Виктора Бута сообщила о его состоянии после обмена Политика, 09:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Восходящая звезда: как российскому бизнесу выйти на рынок Индонезии Pro, 09:43
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 09:42
СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном гипермаркете OBI Общество, 09:42
Торговый центр «Мега» в Химках 9 декабря будет закрыт из-за пожара Общество, 09:41
Страховщики оценили возможный размер выплат после пожара в «Мега Химки» Бизнес, 09:38
Традиции респектабельной классики: какая недвижимость подчеркивает статус РБК и Амарант, 09:33
Взрывы при пожаре в ТЦ «Мега Химки». Видео Общество, 09:32
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Экономика ,  
0 

Эксперты предложили решение «проблемы безбилетника» при уплате налогов

В России налоговая нагрузка на труд сильно завышена, и причина тому — так называемая проблема безбилетника, считают эксперты Финансового университета. По их оценкам, ежегодно бюджет недополучает налогов в эквиваленте 7% ВВП
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Налоговая нагрузка на труд в России многократно выше, чем в развитых странах, так как взносы во внебюджетные фонды за часть экономически активного населения не пропорциональны доходам работников или не платятся совсем. Об этом говорится в презентации «Проблема безбилетника» в финансировании пенсионных, медицинских и других социальных гарантий населению: кто виноват и что делать», подготовленной исследователями Финансового университета при правительстве Александром Сафоновым и Андреем Рагозиным (есть у РБК).

По оценке авторов, в России ежегодно по различным причинам (уклонение, недоначисление и т.д.) недособираются страховые взносы и налоги в размере, эквивалентном до 7% ВВП. Решением проблемы может стать замена «устаревающей» системы налогов, сборов, акцизов и социальных отчислений универсальным налогом на безналичные транзакции, полагают они.

РБК направил запрос в Минфин.

Что такое «проблема безбилетника»

Фискальная нагрузка на труд (социальные отчисления с зарплат плюс НДФЛ) в России значительно выше, чем в 33 развитых странах ОЭСР, указали эксперты. Она оценивается в 43% и не варьируется в зависимости от количества детей и размера заработка. В то же время в развитых странах нагрузка составляет в среднем от 13,9 до 41,5% для одиноких работников и от 25,9 до 30,9% для семей с двумя детьми.

Причиной завышенной нагрузки выступает тот факт, что значительная часть населения относится к «безбилетникам», то есть платит пониженные взносы или не платит их совсем. К таковым эксперты причисляют следующие категории граждан:

  • работники теневой экономики и живущие на криминальные доходы;
  • работники «нестандартного» труда: фриланс, заемный труд, персонал цифровых платформ и быстро растущей «гиг-экономики» («экономики по требованию», привлечение сотрудников на реализацию конкретных проектов, в основном краткосрочных);
  • неформально занятые и самозанятые;
  • формально трудоустроенные, получающие часть зарплат «в конвертах».
Читайте на РБК Pro
Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена
Инфантильный брендинг: какие заблуждения мешают сделать фирму узнаваемой
Владислав Мартынов — РБК: «Можем ожидать «криптовесну» в середине 2023»
«€2400 — ни о чем!»: какие проблемы испытывают рекрутеры фирм-релокантов

В российской экономике на конец сентября 2022 года неформально заняты около 18% от общей численности занятых, показывают данные Росстата. Ненаблюдаемая экономика в 2020 году (теневое производство — намеренно скрываемое от государства, а также нигде не зарегистрированное производство домашнего хозяйства) оценивалась Росстатом в 12% ВВП.

В результате наличия «безбилетников» конвенциональная налоговая система России не может обеспечить высокую собираемость налогов и социальных взносов, констатируют ученые Финуниверситета. «По «видимой» экономике России может ежегодно недобираться около 7% ВВП налогов и социальных взносов. Это соответствует годовому бюджету ПФР или двум годовым программам государственных гарантий медицинской помощи», — оценили исследователи.

При этом «безбилетников» нельзя лишить прав на универсальные социальные гарантии, в результате чего финансовые обязательства за них перекладываются на добросовестных налогоплательщиков, на бюджетную систему и население, говорится в презентации. Это выражается в «хроническом дефиците внебюджетных фондов» (так, объем взносов в Пенсионный фонд, собираемых с зарплат работников, традиционно не позволяет покрыть расходы на выплату страховых пенсий пожилым — этот разрыв покрывается федеральным трансфертом), а кроме того, в повышении пенсионного возраста, росте платности в здравоохранении, отставании размера социальных пособий от роста стоимости жизни и т.д.

Как можно исправить ситуацию

Наиболее системным решением «проблемы безбилетника» представляется замена всей системы налогов, таможенных сборов, акцизов и социальных отчислений одним универсальным (обязательным для всех юридических и физических лиц) налогом на безналичные платежные транзакции (англ. — Automated Payment Transaction tax), говорится в презентации. Это решение изначально было предложено специалистом по теневой экономике, американским экономистом Эдгаром Фейге.

Суть такого налога в том, что он автоматически удерживается по одинаковой ставке с каждой денежной транзакции, а также с каждой операции по снятию наличных и их внесению на безналичный счет. По мнению экспертов Финансового университета, применение такой системы в России принесет множество существенных преимуществ:

  • обеспечит максимально широкую налогооблагаемую базу за счет привлечения теневой и офшорной экономики, неформально занятых, рынка криптовалют и криминального мира;
  • сделает ставку налога минимальной, его администрирование — простым и малозатратным (не требует заполнения налоговых деклараций);
  • позволит отменить уплачиваемые работодателями страховые взносы (которые предприятия должны платить даже в случае вынужденной остановки производства — например, по причине экономических санкций);
  • освободит бюджеты регионов от оплаты обязательного медицинского страхования неработающего населения;
  • приведет нагрузку на налогоплательщиков в соответствии с доходами, что будет справедливым;
  • сделает малоактуальными офшоры и налоговые льготы;
  • снимет налоговые ограничения для экономически обоснованного роста зарплат и материального стимулирования производительности труда.

Эксперты провели расчет потенциальной ставки такого налога для полной замены им социальных отчислений с зарплат по данным 2020 года. В этот год через системно значимые платежные системы России было совершено безналичных платежей на сумму 1657,6 трлн руб. (почти 1,7 квадриллиона руб.), а общий бюджет ПФР, ФФОМС и ФСС был исполнен по доходам на сумму 13,6 трлн руб.

«Исходя из этих показателей, всю систему доходов внебюджетных фондов в 2020 году можно было заменить одним универсальным налогом со ставкой 0,82%», — говорится в презентации.

Какие есть возражения к такой модели

«Проблема безбилетника» не является существенным фактором «завышенной» налоговой нагрузки на труд в России, утверждает партнер Kept (бывшей КПМГ) Донат Подниек. «Проблема безбилетника» — это вопрос администрирования и контроля.

Вопрос «завышенности» налоговой нагрузки на труд является дискуссионным и во многом зависит от того, с какой страной сравнивать, говорит Подниек. Важно учитывать не только абсолютные цифры самой нагрузки, но и те блага, которые общество имеет на выходе, в частности в сфере пенсионного, медицинского и социального страхования и обеспечения. Например, в США работодатель может платить за свой счет взносы порядка 10,5% от заработной платы, но, например, доступность медицинского обслуживания для необеспеченных граждан будет существенно ниже, чем в России, считает эксперт.

В целом предложенный экспертами Финансового университета сценарий достаточно спорный, так как переход на такую модель может способствовать уходу от безналичных расчетов малого бизнеса и физических лиц, резюмировал Подниек.

На фоне санкционного давления и частичной мобилизации в 2022 году объем наличных денег в обращении вырос до 15,2 трлн руб. в сентябре, что близко к абсолютному рекорду, свидетельствуют данные Банка России.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
налоги страховые взносы Финансовый университет
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter