Эксперты предложили решение «проблемы безбилетника» при уплате налогов

В России налоговая нагрузка на труд сильно завышена, и причина тому — так называемая проблема безбилетника, считают эксперты Финансового университета. По их оценкам, ежегодно бюджет недополучает налогов в эквиваленте 7% ВВП

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Налоговая нагрузка на труд в России многократно выше, чем в развитых странах, так как взносы во внебюджетные фонды за часть экономически активного населения не пропорциональны доходам работников или не платятся совсем. Об этом говорится в презентации «Проблема безбилетника» в финансировании пенсионных, медицинских и других социальных гарантий населению: кто виноват и что делать», подготовленной исследователями Финансового университета при правительстве Александром Сафоновым и Андреем Рагозиным (есть у РБК).

По оценке авторов, в России ежегодно по различным причинам (уклонение, недоначисление и т.д.) недособираются страховые взносы и налоги в размере, эквивалентном до 7% ВВП. Решением проблемы может стать замена «устаревающей» системы налогов, сборов, акцизов и социальных отчислений универсальным налогом на безналичные транзакции, полагают они.

РБК направил запрос в Минфин.

Что такое «проблема безбилетника»

Фискальная нагрузка на труд (социальные отчисления с зарплат плюс НДФЛ) в России значительно выше, чем в 33 развитых странах ОЭСР, указали эксперты. Она оценивается в 43% и не варьируется в зависимости от количества детей и размера заработка. В то же время в развитых странах нагрузка составляет в среднем от 13,9 до 41,5% для одиноких работников и от 25,9 до 30,9% для семей с двумя детьми.

Причиной завышенной нагрузки выступает тот факт, что значительная часть населения относится к «безбилетникам», то есть платит пониженные взносы или не платит их совсем. К таковым эксперты причисляют следующие категории граждан:

работники теневой экономики и живущие на криминальные доходы;

работники «нестандартного» труда: фриланс, заемный труд, персонал цифровых платформ и быстро растущей «гиг-экономики» («экономики по требованию», привлечение сотрудников на реализацию конкретных проектов, в основном краткосрочных);

неформально занятые и самозанятые;

формально трудоустроенные, получающие часть зарплат «в конвертах».

В российской экономике на конец сентября 2022 года неформально заняты около 18% от общей численности занятых, показывают данные Росстата. Ненаблюдаемая экономика в 2020 году (теневое производство — намеренно скрываемое от государства, а также нигде не зарегистрированное производство домашнего хозяйства) оценивалась Росстатом в 12% ВВП.

В результате наличия «безбилетников» конвенциональная налоговая система России не может обеспечить высокую собираемость налогов и социальных взносов, констатируют ученые Финуниверситета. «По «видимой» экономике России может ежегодно недобираться около 7% ВВП налогов и социальных взносов. Это соответствует годовому бюджету ПФР или двум годовым программам государственных гарантий медицинской помощи», — оценили исследователи.

При этом «безбилетников» нельзя лишить прав на универсальные социальные гарантии, в результате чего финансовые обязательства за них перекладываются на добросовестных налогоплательщиков, на бюджетную систему и население, говорится в презентации. Это выражается в «хроническом дефиците внебюджетных фондов» (так, объем взносов в Пенсионный фонд, собираемых с зарплат работников, традиционно не позволяет покрыть расходы на выплату страховых пенсий пожилым — этот разрыв покрывается федеральным трансфертом), а кроме того, в повышении пенсионного возраста, росте платности в здравоохранении, отставании размера социальных пособий от роста стоимости жизни и т.д.

Как можно исправить ситуацию

Наиболее системным решением «проблемы безбилетника» представляется замена всей системы налогов, таможенных сборов, акцизов и социальных отчислений одним универсальным (обязательным для всех юридических и физических лиц) налогом на безналичные платежные транзакции (англ. — Automated Payment Transaction tax), говорится в презентации. Это решение изначально было предложено специалистом по теневой экономике, американским экономистом Эдгаром Фейге.

Суть такого налога в том, что он автоматически удерживается по одинаковой ставке с каждой денежной транзакции, а также с каждой операции по снятию наличных и их внесению на безналичный счет. По мнению экспертов Финансового университета, применение такой системы в России принесет множество существенных преимуществ:

обеспечит максимально широкую налогооблагаемую базу за счет привлечения теневой и офшорной экономики, неформально занятых, рынка криптовалют и криминального мира;

сделает ставку налога минимальной, его администрирование — простым и малозатратным (не требует заполнения налоговых деклараций);

позволит отменить уплачиваемые работодателями страховые взносы (которые предприятия должны платить даже в случае вынужденной остановки производства — например, по причине экономических санкций);

освободит бюджеты регионов от оплаты обязательного медицинского страхования неработающего населения;

приведет нагрузку на налогоплательщиков в соответствии с доходами, что будет справедливым;

сделает малоактуальными офшоры и налоговые льготы;

снимет налоговые ограничения для экономически обоснованного роста зарплат и материального стимулирования производительности труда.

Эксперты провели расчет потенциальной ставки такого налога для полной замены им социальных отчислений с зарплат по данным 2020 года. В этот год через системно значимые платежные системы России было совершено безналичных платежей на сумму 1657,6 трлн руб. (почти 1,7 квадриллиона руб.), а общий бюджет ПФР, ФФОМС и ФСС был исполнен по доходам на сумму 13,6 трлн руб.

«Исходя из этих показателей, всю систему доходов внебюджетных фондов в 2020 году можно было заменить одним универсальным налогом со ставкой 0,82%», — говорится в презентации.

Какие есть возражения к такой модели

«Проблема безбилетника» не является существенным фактором «завышенной» налоговой нагрузки на труд в России, утверждает партнер Kept (бывшей КПМГ) Донат Подниек. «Проблема безбилетника» — это вопрос администрирования и контроля.

Вопрос «завышенности» налоговой нагрузки на труд является дискуссионным и во многом зависит от того, с какой страной сравнивать, говорит Подниек. Важно учитывать не только абсолютные цифры самой нагрузки, но и те блага, которые общество имеет на выходе, в частности в сфере пенсионного, медицинского и социального страхования и обеспечения. Например, в США работодатель может платить за свой счет взносы порядка 10,5% от заработной платы, но, например, доступность медицинского обслуживания для необеспеченных граждан будет существенно ниже, чем в России, считает эксперт.

В целом предложенный экспертами Финансового университета сценарий достаточно спорный, так как переход на такую модель может способствовать уходу от безналичных расчетов малого бизнеса и физических лиц, резюмировал Подниек.

На фоне санкционного давления и частичной мобилизации в 2022 году объем наличных денег в обращении вырос до 15,2 трлн руб. в сентябре, что близко к абсолютному рекорду, свидетельствуют данные Банка России.