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Россия вышла на второе место в мире по производству оружия
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Россия вышла на второе место в мире по производству оружия
Бизнес, 03:40
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Россия вышла на второе место в мире по производству оружия
Россия обошла Великобританию по производству оружия. Эксперты пришли к такому выводу исходя из данных по экспорту вооружения
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира пришел к выводу, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия, сообщает агентство AP. По данным исследователей, которые основывают свои материалы на данных о продажах вооружения, Россия по-прежнему отстает от США, однако сумела обойти Великобританию.

Ученые в Швеции пришли к выводу, что в 2017 году продажи российского оружия увеличились на 8,5%. Таким образом, Москва получила 9,5% мирового рынка, общая стоимость которого оценивается в $398,2 млрд.

Представитель стокгольмского института Симон Виземан указывает, что российские производители оружия последовательно увеличивали долю на рынке с 2011 года. При этом концерн «Алмаз-Антей» шведский институт впервые включил в список крупнейших производителей оружия в мире.

США, однако, продолжают лидировать, занимая 57% объема на мировом рынке оружия. Крупнейшей компанией на рынке стокгольмский институт назвал Lockhead Martin Corp.

Что касается самых быстрорастущих компаний, то они представляют Турции, указал Виземан. По его словам, Анкара тем самым пытается снизить зависимость от иностранных поставщиков вооружения.

В Стокгольме указывают, что данные о мировом рынке оружия не включат в себя информацию из Китая, поскольку компании из этой страны не предоставляют соответствующей информации.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: вооружение
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