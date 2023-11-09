В Минпромторге предложили ввести новые ограничения на импорт товаров

Оборот непродовольственных товаров — ₽28 млрд, большая часть приходится на импорт, но лучше бы эти средства оставались в России, считают в Минпромторге. Ведомство допускает ограничения «от бытовой химии до легкой промышленности»

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В России могут ввести ограничения на импорт некоторых категорий непродовольственных товаров по аналогии с запретом ввоза некоторых продуктов, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на заседании Российского винодельческого форума.

«По непродовольственным товарам, где 28 млрд оборот, 20 млрд — это импортная продукция. Чтобы эти 20 млрд оставались у нас, мы говорим о том, что необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию, — от бытовой химии до продукции легкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся», — сказал Евтухов (цитата по ТАСС).

Россия после введения против нее международных санкций столкнулась с ограниченной валютной ликвидностью. В частности, США запретили все прямые или косвенные поставки в Россию долларовых банкнот, тогда же о запрете на поставки наличных евро объявил Евросоюз, сделав исключение для туристов и дипломатов.

Экономисты Центробанка предупреждали о снижении уровня жизни даже в тех сценариях, если замещение импорта удастся провести полностью и эффективно. Они связали это с необходимостью отвлекать трудовую силу на импортозамещение и поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне.

Мир уже пару веков существует в экономической парадигме, в которой государства продают качественно и массово выпускаемые товары и покупают, в свою очередь, ту продукцию, что качественно и массово производят иные страны, указывал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он отметил, что все попытки стран полностью импортозаместиться закончились провалом.

Президент Владимир Путин называл полное импортозамещение ненужным и невозможным, но подчеркивал: «Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно». «Ведь импортозамещение — это не панацея ото всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением», — говорил глава государства.