«Коммерсантъ» сообщил об убытках российских экспортеров стали

Экспорт российской стали и железной руды является убыточным из-за дорогой логистики и крепкого рубля. По оценкам аналитиков, для безубыточности экспорта стали в Китай рубль должен ослабеть на 37%

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Российские металлургические компании несут убытки при экспорте стали и железной руды, сектор держится за счет внутреннего рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков BCS Global Markets (BCS GM).

По их оценкам, только Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) показывает положительную рентабельность по экспорту за счет поставок стальных полуфабрикатов на европейский рынок — слябы, несмотря на включение в восьмой пакет санкций ЕС, разрешены к ввозу до 2024 года в объеме 3,7 млн т в год.

Кроме санкций на убытки экспортеров стали и сырья влияют укрепление рубля и рост транспортных издержек. К примеру, для безубыточности экспорта стали в Китай курс рубля должен быть на 37% ниже, чем сейчас, а в сегменте железной руды — на 16%.

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Основные металлургические компании России перестали публиковать промежуточные финансовые результаты, также неясно, будет ли раскрываться итоговая финансовая отчетность за год.

По прогнозам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, черная металлургия во всем мире будет работать со сниженной рентабельностью в 2022 году и в первой половине 2023 года, а мировой спрос на сталь будет на минимальном уровне за четыре года.

Евросоюз в марте ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на азиатское направление около 4 млн т стальной продукции в год, сделав большие скидки — до 25% и выше.

В мае «Русская сталь» (объединяет «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz) предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, если не будут снижены налоги и ослаблен рубль.

В июле основной владелец НЛМК Владимир Лисин назвал экспорт металлургической продукции из России практически бессмысленным. «Мы имели на всю металлургию 40% экспорта. Сейчас что произошло, во-первых, понятно, что часть экспорта закрылась для нас», — сказал он.

К тому же, если раньше экспорт был локомотивом при волатильности или снижении цен на российском рынке, то сейчас он работает в обратную сторону, добавил Лисин. Причем азиатские направления «достаточно сложные с точки зрения логистики, стоимости фрахта».

В проекте стратегии отрасли до 2030 года говорится, что на адаптацию к санкциям и восстановление российской металлургии потребуется восемь лет . Там отдельно описаны барьеры, вызывающие сложности с переориентацией экспорта из Европы в Азию.