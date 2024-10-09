FT узнала о возможной отмене запрета на экспорт беспилотников на Украине

FT: Украина может отменить запрет на экспорт дронов и заработать до $20 млрд

Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт беспилотников для наращивания производства оружия, это принесет в бюджет до $20 млрд, пишет FT. Источники издания оценили превосходство России по числу дронов в 5–10 раз

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Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт беспилотников, чтобы увеличить масштабы производства оружия и возможности на поле боя, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По оценкам украинского экономиста Александра Мариковского, экспорт дронов может принести бюджету Украины до $20 млрд. «Это как раз те деньги, которых нам не хватает», — сказал он.

После начала военной операции на Украине власти запретили экспорт военных товаров, чтобы обеспечить собственную армию необходимым вооружением. Однако у Киева нет финансовых ресурсов для производства новых беспилотников, разрешение компаниям продавать излишки продукции рассматривается как способ привлечения инвесторов, отмечает FT.



На Украине оценивают превосходство России в боевых беспилотниках в 5–10 раз. Глава одного из крупнейших производителей дронов «Укрспецсистемы» Дмитрий Хасапов назвал колоссальным дефицит БПЛА в украинской армии.

«У государства нет средств, чтобы закупить их», — сказал он, уточнив, что компания не получает достаточно госконтрактов для своих производственных мощностей.

Бюджет Украины на закупку оружия в 2024 году составляет $6 млрд, около трети из них будет направлено на беспилотники, пишет FT. По данным издания, данная сумма говорит об объемах, которые значительно ниже потребностей фронта.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить дронами все боевые подразделения в конце 2022 года. По его словам, в 2023 году на вооружение российской армии поступило 140 тыс. беспилотников, в 2024-м ожидается увеличение поставок «практически в десять раз». Как подчеркивает Минобороны России, удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.