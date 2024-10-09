FT узнала о возможной отмене запрета на экспорт беспилотников на Украине
Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт беспилотников, чтобы увеличить масштабы производства оружия и возможности на поле боя, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По оценкам украинского экономиста Александра Мариковского, экспорт дронов может принести бюджету Украины до $20 млрд. «Это как раз те деньги, которых нам не хватает», — сказал он.
После начала военной операции на Украине власти запретили экспорт военных товаров, чтобы обеспечить собственную армию необходимым вооружением. Однако у Киева нет финансовых ресурсов для производства новых беспилотников, разрешение компаниям продавать излишки продукции рассматривается как способ привлечения инвесторов, отмечает FT.
На Украине оценивают превосходство России в боевых беспилотниках в 5–10 раз. Глава одного из крупнейших производителей дронов «Укрспецсистемы» Дмитрий Хасапов назвал колоссальным дефицит БПЛА в украинской армии.
«У государства нет средств, чтобы закупить их», — сказал он, уточнив, что компания не получает достаточно госконтрактов для своих производственных мощностей.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить дронами все боевые подразделения в конце 2022 года. По его словам, в 2023 году на вооружение российской армии поступило 140 тыс. беспилотников, в 2024-м ожидается увеличение поставок «практически в десять раз». Как подчеркивает Минобороны России, удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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