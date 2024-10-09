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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал о подготовке в США списка необходимого Украине оружия

CNN: США подготовил список необходимого Украине оружия
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Военная операция на Украине
Главком силами США в Европе в обращении к конгрессу заявил, что Украине нужны ракеты «воздух — земля» JASSM и система связи Link 16, о которых страна не раз просила. Российские власти осуждают помощь Киеву
Ракета JASSM
Ракета JASSM (Фото: imago-images.de / piemags / Reuters)

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи в начале октября составил список вооружений, которые нужны Украине для усиления обороны, и передал его конгрессу, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В список вошли крылатые ракеты большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) и система Link 16, которой пользуются США и НАТО для обеспечения бесперебойной связи между боевыми системами, в том числе для управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Украина не раз запрашивала эти типы вооружений, сообщил источник телеканала. Каволи в своем обращении к конгрессу не уточняет, почему США не предоставили их Киеву, но ранее американские чиновники выражали обеспокоенность, что доступ к чувствительным технологиям может получить Россия. По мнению собеседников, именно с этим связана задержка с передачей Link 16. Что касается ракет класса «воздух — земля», которые запускаются с истребителей, они «могут оказаться бесполезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе», передает CNN.

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Спустя почти три года после начала полномасштабных боев Киев все еще просит Вашингтон предоставить более современное вооружение и снять ограничения на использование американских ракет, отмечает CNN. До президентских выборов в США осталось меньше месяца, и в вопросе будущей помощи Украине сохраняется неопределенность, хотя власти заявляют, что стараются обеспечить украинскую армию всем необходимым как минимум до конца 2025 года.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский должен был провести переговоры с американским лидером Джо Байденом на полях встречи союзников на авиабазе США Рамштайн в Германии. The Washington Post писала, что Зеленский мог бы вновь представить свой «план победы» (он подразумевает среди прочего поставки современного оружия), который американские чиновники восприняли без энтузиазма во время его визита в Соединенные Штаты. Однако накануне Байден отложил поездку в Германию из-за урагана «Милтон».

Российские власти заявляют, что поставки оружия Украине затягивают боевые действия. Президент Владимир Путин предупреждал, что разрешение на удары западным дальнобойным оружием по России сделает страны НАТО прямыми участниками конфликта.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
поставки оружия военная помощь Украина США Конгресс США
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